Mientras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han conseguido ponerse de acuerdo esae lunes en la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud, hospitales o residencias -una decisión que no comparten varias regiones- el Consejo General de Dentistas sí ha recomendado su uso en las clínicas dentales durante los próximos días y, si se aprecian signos de contagio, y siempre que no sea una urgencia, se recomienda posponer la cita para más adelante.

El Consejo ha recordado a la población la importancia de la vacunación antigripal anual y la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19, "y animamos a todos los odontólogos a promover activamente estas medidas entre su personal y también entre los pacientes". El doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, ha mostrado este lunes su respaldo a las medidas temporales que han puesto en marcha varias comunidades autónomas (Cataluña o Comunidad Valenciana) como el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios. Posponer las citas "En vista de la situación actual, y apelando a la responsabilidad de todos los profesionales que trabajamos en las clínicas dentales y centros sanitarios, hacemos un llamamiento al personal facultativo y auxiliar, así como a los pacientes que acuden a las mismas, para que utilicen mascarillas. Asimismo, si se aprecian signos de contagio, y siempre que no sea una urgencia, se recomienda posponer la cita para más adelante", indica el máximo representante de los dentistas. "La adopción de estas medidas contribuirá a la protección individual, pero también a la seguridad colectiva", asegura el doctor Óscar Castro El presidente del Consejo General de Dentistas continúa afirmando que "la adopción de estas medidas contribuirá a la protección individual, pero también a la seguridad colectiva, proporcionando un entorno más seguro en el ámbito odontológico y evitando la diseminación de infecciones respiratorias". El Consejo General de Dentistas "reitera su compromiso con la salud pública y muestra su colaboración a las Consejerías y el Ministerio de Sanidad para hacer frente a esta situación". En la misma línea se pronunciaron días atrás los médicos de familia o los urgenciólogos, solicitando que la mascarilla esté presente en centros sanitarios o sociosanitarios.