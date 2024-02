"La pérdida de la vivienda acarrea un dolor tan grande como la muerte de un ser querido"

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha activado su grupo de especialistas en Emergencias, integrado por una veintena de profesionales, y lo ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat por si consideran necesaria su intervención en la atención a las víctimas y familiares afectados por el gravísimo incendio del barrio de Nou Campanar.

Una de las psicólogas expertas en emergencias y catástrofes del COPCV es Teresa Marín, quien destaca que "los primeros auxilios psicológicos son claves para aliviar el sufrimiento" de los supervivientes de tragedias como el incendio que en pocos minutos devoró este jueves los dos edificios de 14 plantas de la avenida del Maestro Rodrigo de Valencia, dejando a más de 400 personas sin vivienda.

"Intervención de choque"

Marín ha intervenido como psicóloga de emergencias en numerosas catástrofes, como el terremoto de Lorca de 2011 que causó 9 muertes y alrededor de 300 heridos, o el descarrilamiento del tren Alvia de Santiago de Compostela de 2013 con 81 fallecidos y unos 150 heridos. Explica que el apoyo psicológico a los supervivientes durante las primeras 72 horas de una tragedia "es fundamental". "No estamos hablando de terapia, sino de una intervención de choque muy directa y especializada con todas las personas implicadas en la emergencia", añade.

"Excepto la vida, todo es recuperable"

Estos primeros auxilios psicológicos están muy definidos para cada situación concreta que viven las personas afectadas por la catástrofe "con el objetivo de aliviar su sufrimiento y prevenir su agravamiento". Por ejemplo, añade, en el caso de los supervivientes que han perdido sus viviendas y pertenencias "tratamos de acompañarles en su dolor al tiempo que intentamos hacerles ver que, excepto la vida, todo es recuperable".

Vecinos del bloque de viviendas incendiado en Nou Campanar con lo poco que pudieron salvar. / GERMÁN CABALLERO

No obstante, Marín incide que situaciones como la del incendio de Nou Campanar, donde más de 400 personas se han quedado sin hogar, son más complejos porque "la pérdida de la vivienda en el concepto de duelo se asemeja al fallecimiento de un ser querido de primer grado al acarrear un dolor muy grande". Además, "en el caso de un incendio tan pavoroso como este, todos tus recuerdos se han convertido en cenizas, desde las fotos de tu familia, la mochila del colegio, los juguetes... No es como una inundación por una DANA, que siempre puedes recuperar algo del barro, aquí es más difícil porque no ha quedado nada".

"Ayudar a canalizar las emociones negativas"

Otro tipo de primeros auxilios psicológicos es el dirigido a los familiares de los fallecidos, según Marín, "es una intervención directa mucho más precisa e íntima que va encaminada a prestar un sostenimiento emocional y ayudar a canalizar las emociones negativas para que no se enquiste el dolor". La experta describe que las emociones negativas que anteceden al duelo "son la rabia, la ira, la desesperación, la confusión y el sentimiento de culpa". "Tenemos que ayudar a los familiares a canalizar esas emociones negativas, pues el cerebro necesita comprender algo que es incomprensible: el perder a un ser querido en una situación tan dramática", concluye.

"El cerebro necesita comprender algo que es incomprensible: el perder a un ser querido en una situación tan dramática" Teresa Marín — Psicóloga experta en emergencias y catástrofes

"Sobrevivir a un incendio puede tener un profundo impacto psicológico"

El Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV), que en un comunicado se muestra "conmocionado por el trágico incendio" de Nou Campanar y "lamenta profundamente las terribles consecuencias" de esta tragedia, destaca que "el apoyo psicológico a las víctimas es fundamental tanto en los primeros momentos como en los días posteriores". "La experiencia de sobrevivir a un incendio puede tener un impacto profundo y complejo. La sintomatología psicológica de los supervivientes puede variar ampliamente dependiendo de múltiples factores, como la severidad del incidente, la pérdida personal o de bienes, el apoyo social disponible después del evento, y la historia personal de salud mental de cada individuo", sostiene el órgano colegial.

Una placa del revestimiento del edificio incendiado, caída sobre el asfalto en la tarde del jueves. / GERMÁN CABALLERO

Entre las reacciones psicológicas como consecuencia de la catástrofe de Nou Campanar, el COPCV destaca media docena: