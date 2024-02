¿Sufres pocketing? Tu pareja te puede estar siendo infiel

¿Alguna vez has oído hablar del pocketing? Pues se trata de un término que se utiliza en el ámbito de las relaciones personales para describir una situación muy desagradable y desafortunada pero que muchas personas viven hoy en día. Así que quizá mejor que no la sufras pero sí la debes conocer para saber si eres tú el que está sufriendo este pocketing.

Hablamos de pocketing cuando una persona ignora públicamente la relación de pareja que tiene con otra persona. Básicamente, implica mantener esa relación en secreto o en un lugar oculto, como si estuviera guardada en el bolsillo, de ahí su nombre en inglés, "pocketing" (que significa "meter en el bolsillo").

Este desagradable comportamiento puede manifestarse de diversas formas, como evitar presentar a la pareja a amigos y familiares, no incluir a la pareja en eventos sociales importantes o evitar mencionar la relación en las redes sociales. En resumen, es como si la persona que realiza el pocketing estuviera tratando de mantener la relación en un lugar discreto y fuera del alcance de los demás.

Las razones detrás del pocketing pueden variar. Algunas personas pueden hacerlo porque no están seguras de la relación o porque temen el juicio o la desaprobación de amigos y familiares. Otras pueden hacerlo porque están viendo a otras personas simultáneamente y no quieren comprometerse públicamente con una sola. Vamos que puede perfectamente que seas “la otra” o “el otro” de tu pareja y te mantenga oculto para que no salga a la luz pública la infidelidad. Sea cual sea la razón, el pocketing puede tener consecuencias emocionales negativas para la persona que está siendo "guardada en el bolsillo".

Consecuencias del pocketing

Para la persona que está siendo víctima del pocketing, las consecuencias pueden ser devastadoras. Puede llevar a sentimientos de:

Invalidez

Invisibilidad

Falta de valoración. La falta de reconocimiento público de la relación puede hacer que la persona se sienta como si estuviera viviendo en la sombra de su pareja, sin la validación externa que viene con una relación pública y comprometida.

Puede erosionar la autoestima

Puede provocar falta de confianza en sí mismo generando dudas sobre su valía y su lugar en la vida de su pareja.

Un ejemplo de pocketing podría ser una pareja que ha estado saliendo durante varios meses, pero uno de ellos evita presentar a la otra persona a sus amigos y familiares. Cuando la pareja pregunta sobre por qué no han conocido a las personas importantes en la vida de su compañero, este último simplemente evade el tema o cambia de tema. Además, cuando están en público juntos, el individuo pocketeador actúa como si estuviera solo, evitando cualquier muestra de afecto o reconocimiento de la relación.

Qué hacer si sufres pocketing

Para una persona que está experimentando el pocketing, puede ser difícil y doloroso enfrentarse a esta situación. Sin embargo, es importante que la persona reconozca su valía y establezca límites saludables en la relación. Esto podría implicar tener una conversación honesta y abierta con la pareja sobre cómo se sienten y qué necesitan de la relación. Si la situación no mejora o la pareja no está dispuesta a comprometerse públicamente, puede ser necesario considerar poner fin a la relación para proteger su propio bienestar emocional.

En conclusión, el pocketing es un comportamiento dañino que puede tener serias repercusiones emocionales para la persona que está siendo ocultada en la relación. Es importante reconocer los signos de pocketing y tomar medidas para abordar la situación de manera saludable, ya sea estableciendo límites claros con la pareja o considerando terminar la relación si no se puede resolver de manera satisfactoria.