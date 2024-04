Farmacéuticos de Galicia aclaran si lo que comes afecta a tu tratamiento: "Si te medicas, evita el zumo de pomelo"

¿Puedo comer churrasco con ibuprofeno? ¿Y cenar un escabeche si tomo antidepresivos? ¿Y merendar plátano o kiwi con la pastilla de la tensión? Los farmacéuticos de A Coruña aclaran estas dudas, y todas aquellas que puedan surgir en torno a las interacciones entre alimentos y medicinas, en su última campaña. Bajo el lema Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación, los profesionales de las oficinas de farmacia coruñesas, especialistas en el medicamento y en su forma de actuación, darán a conocer las diferentes casuísticas que pueden restar eficacia a tratamientos como las estatinas para el colesterol, los anticoagulantes y algunos antibióticos, así como a medicamentos tan habituales en cualquier botiquín como el paracetamol o el ibuprofeno.

Lo harán como siempre in situ, en el mostrador de sus establecimientos situados a pie de calle, y también mediante carteles informativos, vídeos y publicaciones en las redes sociales donde explicarán qué precauciones han de tomar los ciudadanos que se medican, tanto con las comidas que ingieren, como con los complementos que incorporan a sus dietas.

Colaboración del chef Moncho Bargo de Pracer

“Nuestras anteriores campañas fueron un poco más enfocadas hacia la adherencia y las interacciones entre medicamentos, y quizás esta es un poco más novedosa e impactante”, reconoce Paula Briones Amor, vocal de Alimentación de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), quien resalta que el material divulgativo, “muy visual”, ha contado “con la colaboración del restaurante Pracer Zalaeta”. “El chef que elabora las recetas en los vídeos de la campaña es Moncho Bargo, quien no dudó en colaborar con nosotros. Es un profesional muy ‘pro’ de la divulgación y nos lo puso muy fácil. Le trasladamos la idea que teníamos, y él puso de su parte que es todo un maestro”, reivindica Briones Amor, antes de explicar que “desde las oficinas de farmacia” suelen “informar” sobre “si un medicamento debe tomarse con o sin alimentos; en ayunas o con el estómago lleno...” . No obstante, admite que, “al hablar de la toma de un fármaco en ayunas”, quizás no siempre explican “en qué consiste ese ayuno, por ejemplo”, lo que da lugar a que los ciudadanos acostumbren a plantearles “dudas” del tipo: “¿Lo tomo con alimento? ¿Sin él? ¿Antes de comer...?”.

De derecha a izquierda, Paula Briones Amor, vocal de Alimentación de la Junta de Gobierno del COFC; Sara Catrain González, presidenta del órgano colegial; y Margarita Muñoz de la Llave, secretaria de su Junta de Gobierno, ayer, en la presentación de la campaña, en A Cor / CARLOS PARDELLAS

“Normalmente, lo asociamos a tomas (desayuno, comida y cena). Nuestra idea, con esta campaña, es centrarnos en las consultas más habituales y, poco a poco, ir incorporando consejos sobre las interacciones más frecuentes, para no dar toda la información de golpe, pero lograr que la persona que salga de la farmacia sepa para qué se toma el medicamento, cuándo se lo tiene que tomar y con qué no se lo puede que tomar o cómo lo tiene que hacer”, especifica la vocal de Alimentación de la Junta de Gobierno del COFC, quien hace hincapié en la “importancia” de trasladar toda esa información porque, advierte, “las interacciones alimento-medicamento”, o a la inversa, “no siempre anulan el efecto de los fármacos, pero sí los bloquean en muchos casos”. “Así podremos evitar una sobremedicación de los pacientes, interacciones, urgencias y demás visitas a hospitales”, subraya.

Ejemplos de 'incompatibilidad'

Alertan así en su nueva campaña los farmacéuticos de A Coruña de que “los complementos vitamínicos o tratamientos a base de plantas pueden interferir en la medicación”, al igual que puede hacerlo “el zumo de pomelo, incompatible con cualquier tratamiento”, y ponen el foco en algunas recetas y en sobre si es conveniente o no combinarlas con determinados medicamentos. Es el caso, por ejemplo, de la ingesta de plátano, kiwi y enalapril, tan frecuente para controlar la hipertensión arterial, que se desaconseja. De igual forma, tomar levotiroxina (generalmente recetada para el hipotiroidismo) al desayuno tampoco es bueno para el organismo. La digoxina, que se receta para las arritmias cardíacas, no casa con el brócoli y el tomate. Y los quesos curados, al contener tiramina, se desaconsejan en caso de tomar antiparkinsonianos. Recuerdan, asimismo, los boticarios de la provincia coruñesa que, “en determinados momentos, hay que tomar los fármacos con alimentos o, en ocasiones, separarlos de las comidas”.

Guía para todos los profesionales sanitarios

“Lo que pretendemos con esta campaña es formar, informar y prevenir de todas las posibles interacciones, que son importantes. No se trata solo de saber cuándo tomar un medicamento, si antes o después. Los farmacéuticos hemos elaborado la primera guía de interacción medicamento-alimento, que no solamente es una guía para todo nuestro colectivo, sino para cualquier profesional sanitario o sociosanitario que esté relacionado con el medicamento, bien porque prescriba o aconseje (por el motivo que sea), que se ha de tener en cuenta”, subraya Briones Amor, que en la presentación de la campaña, celebrada ayer en A Coruña, estuvo acompañada por Sara Catrain González, presidenta del COFC, y por Margarita Muñoz de la Llave, secretaria de su Junta de Gobierno.