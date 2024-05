Este restaurante de Barcelona quiere abrir museos con Belén Esteban por toda España

No se veía tanta expectación desde los tiempos de la mermelada de Ricky Martin. Es el salseo viral de la semana. La comidilla del colorín: “Belén Esteban, en pie de guerra”. Los tambores resuenan por Google. El enfado exprés de la princesa del pueblo superó los 2 millones de visualizaciones en apenas un día. “A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen”, escupió ante los micros más indignada que si hablara de Mediaset. Ya se veía venir que se montaría un pollo: la polémica va de milanesas. ¿El último capítulo del culebrón rosa? Berto's, el restaurante que le dedica el polémico museo de Barcelona, ha interrumpido esta tarde el directo del nuevo ‘Sálvame’ con un repartidor con bandera blanca y milanesas para todo el equipo.

Es el nuevo destino de peregrinaje ‘deluxe’. El “planazo” tiktokero que ya han viralizado todos los ‘influencers’ de Barcelona. Un museo de Belén Esteban, sí. Es la decoración temática del último Berto's Milanesa, en el SOM Multiespai (Rio de Janeiro, 42). Hay quien ya lo considera “el Apple store del pueblo llano”. Se hizo viral en menos de lo que se tarda en decir “yo por mi hija, maaato”. La inauguración oficial –el pasado sábado- tuvo cola de 600 personas (las contaron). Hay quien estaba esperando en la puerta tres horas antes.

El baño dedicado a la Patiño. / / MAITE CRUZ

Tiene todo lo que una aspirante a princesa del pueblo puede desear: un trono con alfombra roja, páginas del corazón hasta donde alcanza la vista y las mejores peleas de ‘Sálvame’ en el baño. Hay una tele por lavabo. La Esteban en formato selfie (la foto a tamaño real que recibía a los clientes) se la robaron hace unos días. Habrá 600-700 recortes originales enmarcados: 20 años de titulares rosa. Hay mucho neón con frases inmortales, zona torera en honor al ex Jesulín, con el tigre Currupipi incluido, y hasta una minicaseta de aires andaluces en la que recordar el amor ‘couché’ de Ambiciones. En dos palabras: “Im presionante”.

Pared dedicada a Jesulín. / / MAITE CRUZ

Era de esperar que a la Esteban se le llenara TikTok del museo viral. El martes explotó ante los micros. “Hay gente dándome la enhorabuena por la milanesa. Ese restaurante no es mío –tuvo que desmentir-. Yo la milanesa la hago en mi casa”. El enfado viral de Belén lleva 2,4 millones de visualizaciones solo en TikTok. Ayer volvió a sacar el tema en el estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh', el nuevo 'Sálvame' del canal Quicky (en YouTube y Twitch). Y esta tarde ha interrumpido el directo un repartidor con milanesas y bandera blanca. “Dice que no es suyo, pero podría serlo”, le responden los socios de Berto’s Milanesa. “¿Te imaginas abrir museos con Belén por toda España? Sería un sueño”.

Alberto Bonhomme y Borja Ballesté, dos de los socios de Berto’s, aún están asimilando el maremoto ‘deluxe’. Ayer mismo les llamó la Patiño en directo. Justo estaban haciéndose las fotos para este artículo. Vieron la llamada tarde. “Hemos hecho esto porque la admiramos”. Lo dicen sin tono de sarcasmo. Cuando se muera Alberto, en vez de una peli de su vida, él seguramente verá una hilera de recortes de prensa de la Esteban. Ha pegado – detalla- casi un millar. “Qué ilusión que sepa quiénes somos –añade Borja-. Y que le haya llegado, porque hemos intentado contactar de mil maneras”. “Si ella quiere –propone Alberto-, podríamos abrir juntos museos por toda España. Sería un sueño hecho realidad. Ojalá mi abuela viviera para verlo, que era muy fan de ‘Sálvame’”.

El culebrón rosa empezó semanas antes de la inauguración del restaurante museo. “Me dieron el contacto del que se suponía que era su mánager –recuerda Alberto- El teléfono no me lo cogió, y le mandé un mail”. El objetivo era contratar a Belén Esteban para el bolo. “Yo le expliqué: ‘Hemos montado un museo, hay portadas de revistas un poco representativas de su trayectoria, hemos hecho el juego de decorar el restaurante con esto, venid a la inauguración”.

Minicaseta en la que recordar el amor ‘couché’ de Ambiciones. / / MAITE CRUZ

Insistieron en la cuenta de Instagram de la tertuliana –“obviamente ni lo leyó”- y contactaron con la empresa que distribuye sus patatas (Sabores de la Esteban, las han empezado a vender en el Berto’s para completar el kit temático). También se pusieron en contacto con la productora del nuevo ‘Sálvame’. “Les dije: ‘¿Por qué no hacemos algo juntos o algún programa aquí en directo? Nosotros estamos abiertos a hacer cualquier cosa divertida”. Le respondieron por Whatsapp, detalla Alberto: “Me dijeron: ‘Nos llamamos el lunes, que seguro que podemos hacer mil cosas. Mil ganas”. Esto fue el sábado pasado.

La llamada de Belén

El lunes le llamó un número desconocido: “Hola, soy Belén”. Belén Esteban, sí. Se quejó porque no la habían avisado. “Yo le dije: dame un segundo, que te explico’ -recuerda Alberto-, pero me colgó rápido. ‘Bueno, bueno, ya hablaremos con los abogados’ o ‘ya te contactará mi gente’, dijo. Ahora entiendo por qué”. En el nuevo ‘Sálvame’, la tertuliana confesó que pensaba que iba a grabar la llamada. “Fue surrealista –sonríe Alberto-.Era mi cumpleaños”.

“Estamos encantados –agradecen ahora los socios de Berto’s- de la publicidad que nos ha hecho”. Esta tarde han interrumpido el directo del programa con un repartidor en son de paz. La tertuliana ha aceptado las milanesas con retranca publicitaria. "Ya que no me habéis pedido permiso -le dijo al repartidor-, quiero que seáis anunciantes de mi programa". "Vamos a negociarlo", recogen el guante los socios.

Este es ya el quinto museo exprés que abre en Barcelona dedicado a “los personajes más vividores de la historia”. ‘El arte de vivir’, así los anuncian. Son exposiciones gag que se ingieren a lo ‘fast food’ en la cadena Berto's Milanesa. Fast-museums. Ya hay del rey emérito, Maradona, Julio Iglesias y Laporta. Tienen fotos tamaño real para selfis y titulares de anticuario que parecen sacados de El Mundo Today.

Suscríbete para seguir leyendo