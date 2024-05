La segunda edición de la Can We Run supera su récord de participantes

Santa Coloma de Gramenet fue testigo, por segundo año consecutivo, de cómo el hombre y el perro forman un muy buen equipo juntos. Este pasado domingo más de 1.200 participantes, entre personas y perros, participaron en la Can We Run Barcelona, celebrada en el Parc Fluvial del Besòs. Una zona verde privilegiada para los perros que puede servir de ejemplo, ya que la carrera perruna pretende animar a la creación de nuevos parques pet-friendly en las ciudades. La jornada de este domingo visibilizó, más aún si cabe, la estrecha relación que mantienen las familias con sus perros, que precisamente acaba siendo un miembro más. Un evento lúdico, dinámico y familiar que hizo disfrutar tanto a personas como a animales en un entorno inmejorable.

Segunda edición de Can we run / ZOWY WOETEN

La iniciativa, organizada por Prensa Ibérica, El Periódico y Diario Sport, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, ‘Arthur, la película’, Eurofitness, Bissell, Josera y Asisa, y con la colaboración de Coca Cola, Kivet, NutriSport, Ownat, Tractive, Wuapu, Qisu, Trixie, Pecurull y Zeta espacial S.A. (Peta Zetas). Esta carrera solidaria que junta a las personas con sus animales tiene como objetivos principales concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas, fomentar la adopción, promover un estilo de vida saludable y recaudar fondos para ayudar a las protectoras de animales. Cada año, el evento solidario reparte sus beneficios con una protectora escogida. Esta edición donará el 30% de la recaudación resultante de la venta de los dorsales a la Fundación Altarriba, un refugio-escuela que acoge a perros abandonados y perdidos. “Es una cabaña animal muy equilibrada, un refugio familiar que cuenta con naturaleza y verde”, aseguraba Yolanda Valbuena, directora general de la Fundación.

Familias al completo pudieron disfrutar de la jornada festiva

Este evento deportivo solidario que lleva ya seis años haciendo tour por España, pretende fomentar el vínculo entre mascotas y familias, mientras que se conciencia a la población de la necesidad de conservar el planeta. Aunque, desde la propia Fundación, reconocen que aún queda mucho camino por recorrer en la tenencia responsable de animales, eventos como la Can We Run sirven para visibilizar este problema social y formar a la población para que entienda que un perro no se trata de un objeto del que se puede prescindir en cualquier momento.

Deporte perruno

La jornada empezó al ritmo de Eurofitness, con un calentamiento grupal para despertar tanto a personas como a perros y preparar sus músculos para las carreras. Los segundos parecían estar ya más listos que los primeros, sus ladridos animados y sus ganas de correr no pasaban desapercibidas.

El pistoletazo de salida lo dio la primera carrera de las 10:00 h con la categoría runner, de 6 km de distancia, seguida por la categoría marcha a las 10:45 h, de 3 km. Los perros, con más ganas de pasear que sus acompañantes si cabe, corrían algunos ya con cierta experiencia en las carreras y otros estrenándose en este deporte. Perros de todos los tamaños competían para ganar su primer puesto debajo el sol y el calor de la mañana del domingo, que les hacía parar a beber agua, obligando a hacer una pausa a sus acompañantes. Algunos de los participantes perrunos de la categoría marcha, llegaron en brazos de sus familias, habiendo dado todo previamente. Aun así, todos los participantes llegaron con una sonrisa en la cara.

En la categoría runner, también hubo premios para los más rápidos. En esta modalidad, Núria Parlon, entregó los premios a los ganadores de la categoría masculina: Ramón Carbonell en primer lugar, seguido de Roger Ametlla Bermúdez y Óscar Carballo Vázquez. En la categoría femenina, la ganadora fue Laura Godoy Ortigosa y el podio lo completaron Marina García Menendez y Tamara Jiménez Belmonte. Parlon fue la encargada de dar el premio a la ganadora de esta categoría y Juan Ángel Esparza, director de comunicación de Josera-Trixie, dio los galardones a la segunda y a la tercera premiadas.

También hubo premio para los runners más jóvenes y para las familias numerosas que participaron en la Can We Run. En este caso, los protagonistas de la categoría infantil fueron Àxel Puche Riba, Oriol Sánchez Bassa y Fernando Pérez Cutillas. El premio de la categoría infantil lo entregó Claudia Perota, distribuidora de la película ARTHUR. Las familias numerosas tuvieron, también, la oportunidad de pisar el podio y lo hicieron las familias Cazali, Reina serra y Delta, que recibieron el premio por parte de los regidores del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet: Sara Martínez, Toni Suárez y Álvaro Rodilla. Estas fueron las familias más rápidas, pero hubo muchas más que decidieron acudir al completo a esta cita tan especial. También hubo una mención especial para el Ayuntamiento, de parte de Mercedes Otálora, directora comercial Cataluña de Prensa Ibérica.

Para terminar la entrega de premios, tuvo lugar un gran sorteo de productos para las mascotas cortesía de los patrocinadores y los colaboradores del evento. Entre ellos había aspiradores, juguetes y packs de comida.

Durante la jornada, antes de cada carrera, los perros pudieron calentar con sus familias al ritmo de Eurofitness para mover un poco el esqueleto al ritmo de la música. También hubo lugar para unos estiramientos antes de irse a casa, aunque la mayoría de los perretes estaban ya estirados en la sombra con los cubos de agua cerca. Los protagonistas de la jornada ya habían hecho su trabajo.

Fomentar la adopción

Dentro del ambiente festivo, la solidaridad se plasmó con la entrega oficial del cheque de la donación del 30% del importe recaudado en las inscripciones a la Fundación Altarriba. Yolanda Valbuena, directora general de la Fundación Altarriba, quiso remarcar durante la jornada, la importancia de ser solidarios y ayudar a los refugios: “Tener un animal es un acto de responsabilidad que dura entre quince y veinte años de vida, ellos no tienen la culpa de los cambios que padezcas durante esta etapa, no puedes tenerlos por impulso”. También recalcó que la nueva ley da a los animales la entidad de seres sintientes y recalcó la importancia de las penalizaciones por maltrato que existen actualmente.

Se consiguieron dos adopciones en la Fundación Altarriba durante el evento

Gracias a la jornada se adoptaron a dos perros de la Fundación y los colaboradores Josera y Trixie cedieron material y comida para la protectora. El ambiente solidario se palpaba en cada rincón del Parc Fluvial del Besòs, donde los animales eran los protagonistas.

“No me lo esperaba”

El ganador de la categoría runner masculina no se esperaba llegar a la meta como el primero. “Hemos arrancado fuertes, pero a la mitad, cuando ya pensaba que terminábamos, he visto que aún me quedaba recorrido y mi perro parecía que ya no podía”, explicaba Ramón Carbonell. Por suerte, su amigo perruno se animó y llegaron bien.

“Todo el mérito es suyo”

Esta fue la frase principal del discurso de Laura Godoy, la ganadora de la categoría runner femenina. “Frida ha dado mucho más que yo y aunque llevábamos tiempo sin entrenar, lo hemos conseguido. Ella es una máquina”, así hablaba de su mejor amiga perruna. Quiso remarcar que el calor y la sed se lo complicaron, pero finalmente pudieron conseguir este primer puesto tan esperado.