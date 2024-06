Cómico, profesión de riesgo: chistes que cuestan golpes, amenazas o cancelaciones

¿Se pueden hacer chistes sobre cualquier tema? Los límites del humor son un asunto complejo y candente en los últimos años. Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas o cancelaciones a cómicos por ocurrencias que supuestamente sobrepasan las fronteras de lo ético o moralmente aceptable.

El más reciente, los puñetazos que recibió sobre el escenario el humorista murciano Jaime Caravaca a raíz de una respuesta que le dio a través de la red social X a un conocido neonazi. La lectura de su mensaje era clara, para quien sabe leer entre líneas, claro está. El que no, no duda en tachar de pedófilos sus comentarios.

Lo primero a considerar es que el humor está profundamente influenciado por el contexto cultural en el que se desarrolla. Lo que puede ser considerado gracioso y aceptable en una cultura puede ser visto como ofensivo en otra.

Por ejemplo, ciertos chistes sobre religión, política o tragedias pueden ser aceptados en sociedades con una tradición de humor irreverente, mientras que en otras pueden ser completamente tabú.

Lo que ocurre hoy en día es que la globalización y la difusión de contenido a través de internet han ampliado el alcance de los chistes, incrementando al mismo tiempo el potencial de ofender a audiencias diversas. Si a eso le sumamos la polarización existente en casi todos los ámbitos de la vida, tenemos el cóctel perfecto para una indeseable explosión de violencia.

La intención del humorista

La intención que hay detrás de un chiste, por cruel o irreverente que pueda resultar, es crucial para entender sus límites. ¿Es aceptable hacer chistes sobre violaciones?

¿Sobre catástrofes en las que mueren decenas, cientos o miles de personas? ¿Sobre atentados? ¿Sobre colectivos vulnerables? ¿Sobre el aborto?

La respuesta, parafraseando al recordado Pau Donés, es "depende". Más que de "según como se mire", de lo que depende es de lo bueno que sea el humorista. Los hay de Champions y los hay de regional. El producto no es el mismo. Porque en el humor la calidad importa mucho.

Un cómico puede usar el humor para provocar una reflexión, criticar el poder o cualquier tema, o simplemente entretener. Sin embargo, cuando los chistes parecen atacar a individuos o grupos vulnerables sin una razón clara más allá de la burla, pueden cruzar la línea de lo aceptable.

El caso en el año 2002 de Paul Scheer y su gag sobre el atentado del 11 de septiembre evidenció cómo una mala elección (apareció en el escenario con un traje andrajoso y humeante, simulando ser un hombre que había quedado atrapado bajo los escombros del World Trade Center) pueden convertir una broma en algo innecesario y ofensivo.

La distancia temporal (lo hizo pronto, en el primer aniversario de los atentados) ayuda a poder abordar desde el humor determinados asuntos, aunque siempre hay que hacerlo con un mínimo de sensibilidad y sentido.

La percepción del público

La percepción del público también juega un papel fundamental en definir los límites del humor. Cada individuo tiene un nivel de tolerancia, y lo que puede hacer reír a uno puede herir a otro.

El incidente entre Chris Rock y Will Smith en los Oscars de 2022 es un ejemplo de cómo una broma puede ser recibida de manera diferente por distintas personas, incluso provocando una reacción violenta en un entorno tan controlado como una ceremonia de premios.

Durante la ceremonia, Chris Rock hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, comparándola con la protagonista de "La teniente O'Neil". Esto provocó que Will Smith, esposo de Jada, subiera al escenario y abofeteara a Rock en directo. Este suceso levantó un gran debate sobre los límites del humor y la violencia como respuesta.

También la actriz Demi Moore (protagonista, por cierto, de la película citada por Rock en su chiste) recibió en 2018 furibundas críticas y tuvo que disculparse por sus chistes en el "Roast" (un programa donde se bromea sobre gente con cintura cómica) de su exmarido Bruce Willis. Y ninguno de los suyos fue sobre su alopecia. Hoy le habrían dejado sin palabras.

Casos recordados y sus consecuencias sociales

Las consecuencias sociales de los chistes también son una consideración importante. Los humoristas tienen una plataforma poderosa y, por lo tanto, una responsabilidad hacia su audiencia.

Los chistes que perpetúan estereotipos negativos, fomentan el odio o trivializan el sufrimiento humano pueden tener efectos perjudiciales. El caso de los humoristas colombianos Camilo Pardo y Camilo Sánchez, demandados por burlarse de la muerte de una joven atropellada, subrayó la importancia de ser consciente del impacto de las palabras. En algunos casos no vale el "todo por la broma".

En España se vivió un episodio similar cuando Rober Bodegas, de Pantomima Full, fue amenazado de muerte por uno de sus monólogos sobre los gitanos. Tuvo que disculparse.

Algún humorista incluso ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados tras ser denunciado por un chiste, como le ocurrió a David Suárez, finalmente absuelto por un chascarrillo muy grosero de índole sexual sobre las personas con síndrome de Down. La Audiencia Provincial de Madrid entendió que el cómico, para quien incluso se pedía pena de cárcel, no incurrió en un delito de odio como decía la Fiscalía.

Volviendo de regional a Champions, el monologuista Dave Chappelle, tras sus continuados y controvertidos gags sobre el colectivo transexual y homosexual, fue atacado durante una actuación en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Un hombre subió al escenario y le derribó, pero fue rápidamente controlado por la seguridad. Chappelle continuó con su show después del incidente, que ocurrió en el marco del festival "Netflix is a Joke". Este ataque generó una gran controversia y debate sobre la seguridad de los artistas en el escenario.

La cultura de la cancelación

Los límites del humor son fluidos y deben ser abordados con cuidado y sensibilidad. Los humoristas tienen la tarea difícil de equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social.

El comediante Kyle Kinane señaló que los tiempos cambian y los humoristas deben adaptarse al espíritu de cada época, ajustando su material para reflejar los valores y sensibilidades actuales. No obstante, es difícil destacar sin arriesgar, y en una sociedad con la piel cada vez más fina se antoja imposible abordar según qué cuestiones sin que nadie se ofenda.

El objetivo final debería ser siempre hacer reír sin causar daño innecesario. No obstante, todo el mundo debe tener claro que el humor, como todo espectáculo, es siempre ficción y como tal debe entenderse.

Sin embargo, la cultura de la cancelación está a la orden del día. Al respecto, con el agudo y genial sentido del humor que le caracteriza, Jimmy Carr lo explica así:

El cómico británico, con un humor negro muy bestia pero al mismo tiempo inteligente y sofisticado, considera que uno no puede ir disculpándose por las bromas "porque son chistes".

Para ello, en su último especial de Netflix, titulado "Natural Born Killer" y donde vuelve a demostrar que toca lo que haga falta en cuanto a temáticas, explica su "plan" para la próxima vez que sea cancelado por un chiste: "Haré una declaración pública en la que diré: 'Lo siento' (lo hace con una voz impostada, dejando claro que en realidad no lo siente). Y las personas a las que he ofendido dirán: 'En realidad no lo sientes'. Y yo diré: 'Entonces estás diciendo que puedo decir algo y no decirlo en serio. Ahora lo estás entendiendo".

Pues eso es el humor.