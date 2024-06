Un estudio desvela que los elefantes se llaman los unos a los otros "por su nombre"

Los humanos somos los únicos animales de todo el planeta que nos dirigimos los unos a los otros utilizando nombres propios. Es decir, somos los únicos que utilizamos vocablos para identificar a una persona en concreto dentro de un grupo más amplio. O al menos eso es lo que creíamos. Según desvela un estudio publicado este mismo lunes en la revista 'Nature Ecology and Evolution', los elefantes también utilizan este sistema para comunicarse entre ellos y llamar a individuos específicos dentro de su manada. De la misma manera, también se ha demostrado que los elefantes responden a un sonido concreto que, en cierto modo, equivaldría a su nombre. Se trata de la primera vez que se desvela la existencia de este curioso fenómeno comunicativo en una especie que no es la nuestra.

El hallazgo ha sido posible gracias a un exhaustivo análisis de casi cuarenta años de grabaciones captadas en varios parques y reservas naturales de Kenia. En total, se analizaron 469 llamadas de hembras y crías de elefantes africanos salvajes ('Loxodonta africana'). Mediante técnicas de aprendizaje automático, los investigadores lograron identificar ciertos patrones en los que se asociaba un sonido concreto a la respuesta de un animal específico. Y esto es lo que, según explican los especialistas que han liderado este trabajo, sería el equivalente al nombre de cada uno de los elefantes estudiados.

En un experimento, los investigadores reprodujeron los 'nombres' de los animales por un altavoz y los elefantes respondieron con cierto estupor a la llamada

Para poner a prueba esta hipótesis, los científicos idearon un curioso experimento que consistía en reproducir algunos de estos sonidos en un altavoz ante una veintena de elefantes salvajes. Durante estas pruebas se vio cómo los animales reaccionaban y se acercaban rápidamente ante aquellos sonidos que correspondían a su nombre y, en cambio, reaccionaban con algo más de escepticismo cuando el sonido se refería a otro animal. También se observó que, a veces, los animales reaccionaban con cierto estupor al darse cuenta que los estaban llamando 'en broma' y que en realidad quien estaba al otro lado no era uno de sus compañeros. Esto no solo demostraría que los elefantes son capaces de ponerle nombre a un individuo concreto sino que, además, también mostraría que tienen sofisticada capacidad de pensamiento abstracto.

Comunicación animal

Hasta ahora se creía que los humanos éramos la única especie que utilizaba nombres para llamarse los unos a los otros. En otros animales como los delfines y los loros, se ha observado que los individuos tienden a llamar a sus compañeros imitando su 'firma' vocal. Y hasta el momento, se creía que esta técnica era de las más sofisticadas del mundo animal. Hasta que se ha desvelado el impresionante mundo de la comunicación de los elefantes, en la que se han observado fenómenos tan complejos como el uso de vocalizaciones tan agudas como las trompetas o tan graves como ciertos barridos que, en algunos casos, abarcan un espectro de frecuencias tan alto que no siquiera son audibles para el oído humano.

Los especialistas explican que estas curiosas técnicas de comunicación permiten transmitir información tan compleja como, por ejemplo, "la identidad, la edad, el sexo, el estado emocional y el contexto conductual" del individuo que emite el sonido. También permiten para coordinar movimientos y actividades grupales tanto a cortas como a largas distancias. Por eso mismo, según argumentan los autores de este trabajo, "es posible que estos animales hayan desarrollado un etiquetado vocal arbitrario (es decir, el nombramiento de otros individuos con sonidos abstractos) a raíz de vivir en sociedades complejas" para facilitar su comunicación grupal.

Suscríbete para seguir leyendo