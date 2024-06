Andrea de las Heras, la modelo tránsfoba que es novia de Alvise Pérez

Una de las grandes sorpresas de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo fue la irrupción del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), que obtuvo alrededor de 800.000 votos que se traducen en tres escaños. Esta formación, que escatimó votos al partido de extrema derecha Vox, está liderada por Alvise Pérez, asesor político y periodista reconvertido a youtuber y ahora eurodiputado.

En la celebración, celebrada en una conocida discoteca madrileña, también estuvo la pareja del polémico sevillano, la modelo Andrea de las Heras. La joven, que se ha mantenido en un discreto segundo plano, es una andaluza de 23 años que ha sido finalista en los certámenes de belleza Miss Universo España 2018 y Miss Grand España 2020.

También nacida en Sevilla, Andrea mantiene una relación con Pérez desde hace al menos un año. Esto lo evidencia la única publicación de Instagram del pasado mes de agosto, donde ambos aparecen abrazados y con una emotiva dedicatoria por parte de él: "Llegar y verte me devuelve la esperanza en todo lo hermoso de la vida por lo que merece la pena luchar. Entre la sombra y el alma. Gracias por existir".

Alvise Pérez y Andrea de las Heras. / INSTAGRAM

Según varios medios, De las Heras habla cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano. Sin embargo, su dominio no fue suficiente para ganar el título de Miss Universo España. Estuvo cerca en 2018, cuando, tras llegar a la final, no logró alzarse como ganadora. En su lugar, Ángela Ponce obtuvo el título, convirtiéndose en la primera modelo transexual en lograrlo.

La derrota no fue bien recibida por De las Heras, quien en 2023 dejó declaraciones controvertidas: "En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy", publicó en redes sociales.