Polémica por el cartel del Orgullo de Madrid con preservativos y tacones: "Perpetúan un estereotipo que no nos representa"

Tacones, preservativos, alcohol y ni rastro de las banderas que representan al colectivo LGTBIQ+. Esta ha sido la apuesta del Ayuntamiento de Madrid para el cartel promocional de las fiestas del Orgullo de este año. Desde que ha salido a la luz, las críticas no se han hecho esperar. "El problema fundamental es que hay una series de símbolos que no deberían estar en un cartel institucional como son las copas o cócteles y los preservativos. Vienen a ser clichés que aumentan el estereotipo al que nos enfrentamos cada día y que no tienen cabida en otras fiestas", explica a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, Ronny de la Cruz Carbonel, presidente de COGAM – Colectivo LGTB+ de Madrid.

"Nadie se imagina que las fiestas de San Isidro, la Paloma o San Cayetano se promocionen con una ilustración en la que aparezca un condón por mucho que sean espacios festivos donde pueda haber más relaciones sexuales", añade el representante. Del mismo modo, explica que es muy positivo que desde el consistorio se trabaje en la prevención de infecciones de trasmisión sexual, pero que en esta ocasión la decisión no ha sido la acertada, " es estupendo que se fijen en el sexo seguro, pero deberían hacer una campaña específica para esto y no mezclar", argumenta.

El Gobierno, en contra del mensaje

La reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido contundente: "El #Orgullo no es una simple fiesta de confetis, tacones y preservativos. Es la reivindicación pacífica y respetuosa de los derechos de las personas LGTBI", decía en su cuenta de X (antes Twitter). A ella se ha sumado la vicepresidenta del gobierno, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Esto es lo que representa el Orgullo para el PP de Madrid: clichés y prejuicios", ha escrito en un mensaje en X. Asimismo, ha subrayado que el Orgullo es "diversidad y reivindicación del derecho a ser en libertad y sin miedo". Y ha asegurado que "queda mucho por avanzar"

En el plano municipal, la oposición también ha alzado la voz. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Reyes Maroto, ha emitido un comunicado en el que ha señalado una "convocatoria urgente del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia y la retirada de la campaña institucional lanzada con motivo del Orgullo LGTBIQ+ 2024 por el Ayuntamiento de Madrid". Del mismo modo, ha expresado su inconformidad con el cartel y explica que este "reduce el Orgullo a alcohol, fuegos artificiales, sexo y taconeo, una campaña vergonzosa y ofensiva, y en nuestra opinión, es un caso de LGTBIfobia institucional", sentencia.

Mientras, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha acusado a Más Madrid y PSOE de "querer politizar todo", para afirmar que el cartel institucional del Orgullo, con zapatos de tacón, preservativos y osos de peluche, "es también reivindicativo". El edil ha reivindicado el carácter festivo de las fiestas del Orgullo. Al ser preguntado también por las críticas de los colectivos LGTBI, que echan en falta el papel de reivindicación, Izquierdo ha defendido que el cartel también incopora "ese carácter reivindicativo con los tacones, que reflejan la famosa Carrera de Tacones que lleva años celebrándose".

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre ha tachado la propuesta del PP como "vergonzosa": "Son una caricatura cutre, una caricatura sin gracia, una caricatura no solo frívola sino hecha con dos duros y el más completo desprecio por los valores que ha generado esa enorme, no solo manifestación sino acto social y político que es el orgullo de Madrid". Además, exige su retirada, "tienen que ser sustituidos por carteles decentes y dignos que representen verdaderamente la fiesta, la celebración y la reivindicación del Orgullo de Madrid, finaliza.

El Ayuntamiento se defiende

El alcalde de la localidad, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido esta mañana ante los medios y ha señalado que no entiende la oleada de críticas, "tiene que ser un debate razonable, hay personas que forman parte del colectivo a los que les parece fenomenal el cartel. La carrera de los tacones es uno de los días en los que el Orgullo más luce, por lo que no sé qué problema puede haber. No hay humillación, pero si hay una intención de aprovechamiento por parte de determinados partidos políticos", ha explicado. Además, ha adelantado que esta es solo una parte de la campaña, y que hoy mismo comenzará la segunda fase centrada en esta ocasión en los mayores de 65 años del colectivo.

Antes de estas afirmaciones, el Ayuntamiento de Madrid emitía un comunicado asegurando que "la defensa de los derechos LGTBI se realiza durante todo el año y no solo una semana". "Este año, por primera vez, el Ayuntamiento ha patrocinado este año uno de los Premios Diversa que otorga la asociación Diversa Global con el objetivo de reconocer a personas, entidades o empresas que comparten su compromiso con el impulso de actuaciones en materia de promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI y el desarrollo de acciones de sensibilización", ha señalado.

Asimismo, el consistorio ha recordado que "ha reforzado la formación al personal municipal, paliar cualquier discriminación directa o indirecta percibidos en la atención presencial de los servicios públicos, siguiendo nuestro compromiso de crear espacios totalmente inclusivos". Además, asegura que pondrán en marcha campañas de sensibilización de la ciudadanía para "visibilizar la realidad de las personas mayores LGTBI".