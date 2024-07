Horóscopo diario: tu suerte para este viernes 12 de julio de 2024

SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy viernes 12 de julio de 2024 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

En el trabajo, todo marcha según el guion, sin grandes giros inesperados ni cliffhangers. Pero cuidado, no te duermas en los laureles, porque las relaciones amistosas podrían absorber más tiempo del que deberías dedicarles. Si no quieres que tu pareja te ponga en la lista negra, dale la prioridad que merece. Un pequeño consejo: un poco de atención extra y un detalle sorpresa pueden hacer maravillas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

En el terreno económico, la paciencia es tu mejor aliada. No esperes resultados inmediatos, las cosas buenas toman su tiempo, como un buen vino o una pizza en horno de leña. En lugar de obsesionarte con el trabajo, ¿por qué no disfrutas un poco más de tu tiempo libre? Cultivar la amistad puede ser tan gratificante como encontrar dinero en el bolsillo de una chaqueta que no usabas desde el invierno pasado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Prepárate, Géminis, porque tu trabajo entra en una fase en la que tendrás que echar toda la carne al asador. Pero no te preocupes, porque si eres metódico y no dejas que el caos te desborde, todo irá sobre ruedas. En el terreno afectivo, las cosas pintan bien. Además, un compromiso social podría resultar más productivo de lo que esperabas, ¡así que no lo subestimes!

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una excelente noticia profesional podría hacerte perder el norte, pero no te despistes. Hay otros asuntos que también requieren tu atención. Pon especial énfasis en los pequeños detalles y no dejes que nada te pase por alto. En el hogar, el clima será estupendo, casi como una película de domingo por la tarde. ¡Disfruta de la armonía familiar!

Leo (23 julio al 22 agosto)

Trabajo y amistad se combinarán a la perfección en el ámbito laboral, lo que será de gran ayuda. Se prevé una notable expansión de tu actividad profesional a corto plazo. Pero no te dejes dominar por el trabajo y recuerda que también necesitas tiempo para distraerte. Un buen equilibrio es clave para no terminar rugiendo de estrés.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Establecer un orden de prioridades en el trabajo será esencial para no verte desbordado. Un tema familiar tiende a resolverse, lo que te permitirá respirar más tranquilo. Las relaciones amistosas y familiares serán excelentes. Tu pareja pedirá tu colaboración y apoyo para solucionar un problema, así que prepárate para ser el héroe o la heroína de la situación.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tu seguridad en ti mismo va en aumento, lo que te será de gran ayuda para conseguir tus objetivos profesionales. Las relaciones afectivas estarán en un momento muy favorable. Eso sí, procura no hacer excesos de ningún tipo y controla tus gastos. Recuerda, ahorrar es sexy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes que tus dudas interfieran en tu trabajo. Capitaliza tu potencial y pon manos a la obra de inmediato. En las relaciones amistosas habrá altibajos muy marcados, como una montaña rusa emocional, pero en las familiares no habrá ni la más remota nube. ¡Así que disfruta del tiempo en familia!

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tu creatividad estará en su punto más alto, así que sácale partido a tus buenas ideas. El ambiente familiar será distendido y cordial. Puede que un amigo ponga una nota discordante, pero no permitas que eso arruine tu buen humor. Recuerda, siempre puedes contar un buen chiste para romper el hielo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Quizás te convenga ralentizar un poco el ritmo de trabajo y tomarte un respiro para recuperar energías. No lo pienses dos veces y decídete. Dedicar algún tiempo a tu afición favorita, cultivar la amistad y hacer planes con tu pareja te vendrá de maravilla. Un pequeño descanso nunca hizo daño a nadie.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un contratiempo en el trabajo podría desilusionarte si dejas que tu imaginación vuele sin control. Fíjate nuevas metas y no te dejes vencer por la desmotivación. Las relaciones amistosas serán de gran ayuda en estos momentos. Recuerda, un buen amigo siempre tiene un buen consejo o al menos una oreja para escuchar.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Alguien en tu entorno laboral podría estar trabajando entre bastidores contra ti. Mantén las riendas firmemente en tus manos y no aceptes ayudas que te parezcan sospechosamente sinceras. Un amigo puede hacerte una observación que, aunque al principio no te guste, resultará muy beneficiosa a largo plazo. ¡Ten la mente abierta!