Cómo NO perder tus vacaciones: esto es lo que necesitas de tu empresa

Las vacaciones son un derecho fundamental de los trabajadores, destinado a garantizar su descanso y bienestar. En España, este derecho está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que establece las bases y condiciones para el disfrute de las vacaciones.

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que "el periodo de disfrute de las vacaciones anuales retribuidas, que no será inferior a treinta días naturales, se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador". Este artículo garantiza que todos los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones pagadas al año.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores indica que "el calendario de vacaciones se fijará en cada empresa". Es decir, aunque las vacaciones deben ser acordadas entre la empresa y el trabajador, el calendario concreto se decide en el ámbito de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la organización del trabajo.

¿Puede la empresa elegirte las vacaciones?

Las vacaciones deben ser consensuadas entre la empresa y el trabajador, ya que según establece el Estatuto de los trabajadores: “El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones”.

Así pues el calendario lo fijará cada empresa pero, además, el Estatuto establece que el trabajador debe conocer las fechas para disfrutar de sus vacaciones con, al menos, dos meses de antelación.

Si la empresa y el trabajador no llegan a un acuerdo deberán recurrir a la jurisdicción social, que será quien fije “la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente”.

Cómo pedir las vacaciones

Solicitar las vacaciones de manera correcta es crucial para asegurar un acuerdo satisfactorio con la empresa. Estos son algunos consejos para pedir las vacaciones:

Anticipación. Solicita tus vacaciones con suficiente antelación. Esto permitirá a la empresa planificar adecuadamente y aumentará las posibilidades de que se aprueben tus fechas preferidas. Flexibilidad. Muestra disposición para negociar. Si eres flexible en tus fechas, es más probable que la empresa pueda acomodar tus solicitudes. Comunicación clara. Redacta tu solicitud de vacaciones por escrito y asegúrate de que incluya las fechas exactas y cualquier otra información relevante. Mantén una copia de la solicitud para tus registros. Consulta previa. Habla con tus superiores y compañeros antes de hacer la solicitud formal, especialmente si trabajas en un equipo donde las ausencias pueden afectar la productividad.

Si quieres evitar sustos con tus vacaciones y no perder la reserva de alojamientos, vuelos, etc. es muy sencillo: tienes que tenerlas confirmadas por escrito. Así nos lo explica el Tiktok de ‘un_tio_legal’ del abogado Ignacio de la Calzada, que insiste que “tenéis que tenerlas confirmadas por escrito”. En este sentido añade que “muchos pedís vacaciones, hacéis reservas pensando que os las van a dar y no. No te puedes marchar, como te vayas es una ausencia injustificada porque no vas a poder demostrar que las vacaciones las tenías aprobadas, no tienes ningún escrito”.

En este sentido, el letrado explica que si haces la solicitud en tiempo y forma y no recibes contestación puedes demandar, pero en el caso de que no quieras hacerlo, tienes que ser “pesado” e insistir hasta tener una confirmación por escrito.

Cuándo puede negarte la empresa tus vacaciones

Aunque las vacaciones son un derecho, existen ciertos supuestos en los que la empresa puede denegar tu solicitud. A continuación, se presentan algunos de estos casos: