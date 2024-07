Que no te engañen: estas son las cinco mentiras sobre tus vacaciones que tienes que conocer

Las vacaciones pagadas anuales son un derecho fundamental de todos los empleados en España, protegido por el Estatuto de los Trabajadores. Este derecho está especificado en el artículo 38 del mencionado estatuto, el cual define las condiciones mínimas que deben cumplirse respecto a las vacaciones laborales.

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones pagadas al año. Este período puede ser ampliado mediante un convenio colectivo o un acuerdo individual entre el empleado y el empleador, pero nunca reducido. Además, las vacaciones no pueden ser reemplazadas por una compensación económica, salvo en el caso de terminación del contrato de trabajo.

Es crucial que el período de disfrute de las vacaciones sea acordado de mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, de acuerdo con lo establecido en la planificación anual de vacaciones de la empresa. En caso de no llegar a un acuerdo, la jurisdicción competente resolverá el conflicto y su decisión será definitiva. Asimismo, el calendario de vacaciones se establecerá en cada empresa, y el empleado conocerá las fechas que le correspondan al menos dos meses antes del inicio de su disfrute.

Cinco mitos sobre las vacaciones

Las vacaciones laborales están rodeadas de muchos mitos que pueden llevar a malentendidos y situaciones incómodas tanto para trabajadores como para empresarios.

En la cuenta de Instagram del abogado Ignacio de la Calzada, que cuenta con más de 611.000 seguidores, nos explica cinco mentiras sobre las vacaciones que tienes que conocer.

1. Las pierdes si pasa un año

Este es uno de los mitos más extendidos. Aunque es cierto que las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural, la normativa y la jurisprudencia reconocen que en casos justificados, como una incapacidad temporal o baja por maternidad, las vacaciones no disfrutadas pueden ser acumuladas y disfrutadas después del año en curso. La empresa debe facilitar el disfrute de estos días pendientes, siempre y cuando exista una razón válida para no haberlos tomado en su momento.

También puede darse el caso de que la empresa te haya solicitado las fechas de tus vacaciones y tú no se las haya facilitado. En este caso también podrías perderlas.

2. Si no llevas un año trabajando, no te corresponden vacaciones

Este mito es falso. Los trabajadores tienen derecho a vacaciones proporcionadas al tiempo trabajado, incluso si no han cumplido un año en la empresa. La proporción se calcula en base a los días trabajados durante el año.

3. Te las pueden pagar en vez de disfrutarlas

El derecho a vacaciones no es sustituible por una compensación económica, salvo en el caso de extinción del contrato de trabajo. Esto significa que las vacaciones deben disfrutarse y no pueden ser "canjeadas" por dinero. La única excepción es cuando el contrato finaliza y el trabajador no ha podido disfrutar de sus vacaciones, en cuyo caso la empresa debe pagar la parte proporcional correspondiente.

4. No te pueden sancionar quitándote las vacaciones

Este es otro mito. La normativa laboral establece que las vacaciones son un derecho irrenunciable y, por lo tanto, no pueden ser objeto de sanción. Ninguna empresa puede castigar a un trabajador eliminando o reduciendo sus días de vacaciones. Las sanciones laborales deben seguir los procedimientos establecidos por la ley y nunca pueden implicar la pérdida de este derecho fundamental.

5. No te pueden quitar las vacaciones unilateralmente

Las vacaciones deben ser acordadas entre el trabajador y la empresa, y no pueden ser modificadas unilateralmente por ninguna de las partes. Si la empresa necesita cambiar el periodo de vacaciones ya acordado, debe negociar y obtener el consentimiento del trabajador. En caso de desacuerdo, se puede recurrir a la jurisdicción laboral para resolver el conflicto. Es fundamental que cualquier cambio sea comunicado con suficiente antelación y justificado adecuadamente.