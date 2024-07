¿Llamadas que se cortan? Conoce las robollamadas, la nueva estrategia de spam telefónico

Si alguna vez has recibido llamadas donde al responder solo escuchas un "goodbye" antes de que la llamada se corte, es probable que hayas sido víctima de las 'robollamadas', una forma de spam telefónico destinada a promocionar productos. Aunque estas llamadas puedan ser molestas, es importante señalar que no representan riesgos financieros ni de seguridad, ya que no son intentos de phishing o estafa.

Estas llamadas automatizadas son realizadas por bots que marcan números al azar desde una lista y, si contestas, los operadores se encargan de ofrecerte promociones y ofertas. El silencio inicial en la llamada ocurre porque los operadores pueden estar ocupados atendiendo otras llamadas en ese momento, lo que provoca breves períodos de espera antes de ser atendido.

Molestas, pero sin riesgo financiero

El objetivo principal de estas 'robollamadas' es verificar la disponibilidad de los números en la lista y planificar horarios para realizar llamadas más efectivas. La inclusión en la Lista Robinson, un servicio que evita llamadas publicitarias no deseadas, puede ser una medida efectiva para reducir este tipo de contactos. Además, bloquear números desconocidos o utilizar aplicaciones que gestionen estas llamadas también puede ayudar a evitar este inconveniente.

En conclusión, las 'robollamadas' representan una forma molesta de spam telefónico que busca promocionar productos mediante llamadas automatizadas. Aunque no suponen un riesgo financiero ni de seguridad, pueden resultar irritantes para quienes las experimentan.