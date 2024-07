La gripe da otro paso hacia la pandemia: se transmite entre vacas

El virus de la gripe aviar H5N1 altamente patógena sube otro escalón hacia una posible pandemia. Un estudio publicado de urgencia el pasado jueves en “Nature” aporta evidencia de que la influenza aviar que afecta al ganado lechero en varios estados de EEUU se transmite de forma eficiente y sostenida entre vacas y también de vacas a gatos y a un mapache, un hecho sin precedentes. Se trata del mismo clado (2.3.4.4b) que causó el brote en la granja de visones de Carral (A Coruña) en octubre de 2022, y donde se verificó transmisión entre mamíferos. Según los autores del estudio en “Nature”, su investigación demuestra la capacidad de esta cepa del virus para cruzar las barreras entre especies.

Es cuestión de tiempo saber si la próxima será la humana. Hasta ahora este virus aviar, que emergió en 1996 en China y ha aniquilado a millones de aves –sobre todo– y mamíferos en casi todos los continentes, se ha transmitido a cerca de 900 personas desde 2003, matando a más de la mitad, y a 13 en EEUU este año, trabajadores de vacas lecheras que tuvieron sintomatología moderada, con conjuntivitis y un cuadro catarral. Pero no hay evidencia de que el virus se haya adaptado para transmitirse de persona a persona de manera eficiente.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (HSA, por sus siglas en inglés) elevó el jueves su evaluación de riesgo para el genotipo B3.13 de gripe aviar H5N1 en el ganado lechero estadounidense, de 3 a 4 en una escala del 1 al 6. La HSA señaló que “existe una gran incertidumbre con respecto a la trayectoria del brote y no hay una reducción aparente en la transmisión en respuesta a las medidas de bioseguridad que se han introducido hasta la fecha”.

Los investigadores de EEUU constataron la transmisión de vaca a vaca cuando vacas infectadas de Texas fueron trasladadas a una granja con vacas sanas en Ohio. La secuenciación del genoma completo del virus no reveló ninguna mutación que implicara una mayor transmisibilidad del H5N1 en humanos, aunque los datos muestran claramente una transmisión de mamífero a mamífero.

“La preocupación es que puedan surgir mutaciones potenciales que podrían llevar a la adaptación a los mamíferos, al contagio a los humanos y a una posible transmisión eficiente entre los humanos en el futuro”, señala el primer autor de la investigación, el virólogo Diego Diel, en una nota de su institución académica, la prestigiosa Universidad de Cornell (estado de Nueva York).

Esa preocupación la comparten científicos europeos y españoles, como el veterinario salmantino Óscar Sayagués, que ha reclamado mayor vigilancia. “Se confirma que el virus de la gripe aviar ha subido otro peldaño y se transmite con éxito entre vacas ¿Cuestión de tiempo su transmisión entre humanos? Pues el tiempo lo dirá, pero está clara la urgencia de sistemas de vigilancia rutinaria y activa en el ganado”, escribió en su perfil de X.

En la misma red social, la viróloga veterinaria Elisa Pérez-Ramírez, investigadora en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA), calificó esta semana de “muy preocupante” la situación en Colorado, el estado de EEUU más afectado por el brote en vacas lecheras. “En menos de un mes se han identificado 10 personas infectadas con gripe aviar H5N1 (9 trabajadores de granjas avícolas y 1 de granja de vacas lecheras)”, apuntó.

El Departamento de Salud Pública de Colorado, en colaboración con el Departamento de Agricultura, lanzó esta semana un “contador” de casos humanos de gripe aviar que se actualiza dos veces a la semana. Una colaboración que es un buen ejemplo del enfoque “one health” (“una sola salud”, ambiental, animal y humana) que los científicos reclaman en estos casos.

Colorado ha sido esta semana el primer estado de EEUU en exigir pruebas de detección del H5N1 en granjas lecheras. A mediados de esta semana eran ya 172 las granjas de ganado vacuno con brotes de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos.

Según informó la cadena estadounidense CBS, citando fuentes oficiales, están en preparación alrededor de 4,8 millones de dosis de vacuna contra la gripe para su uso en respuesta al brote de Estados Unidos.

Puede parecer que el país norteamericano está lejos, pero no hay que olvidar que la pandemia más mortífera de gripe de la que tenemos constancia, la de la mal llamada “gripe española” de 1918 –que mató entre 50 y 100 millones de personas– tuvo su origen en Kansas, EE UU. Y entonces los medios de transporte –sin aviación comercial– estaban a años luz de la actual sociedad globalizada.

Es un ‘déjà vu’ del COVID, no se aprenden sus lecciones, advierten expertos estadounidenses

“Déjà vu otra vez: negarse a aprender las lecciones del COVID-19” es el título de la carta abierta firmada por expertos estadounidenses en salud pública y en derecho publicada el pasado miércoles en “The New England Journal of Medicine”, una de las revistas científicas del ámbito médico más prestigiosas del mundo. Michael S. Sinha, Wendy E. Parmet y Gregg S. Gonsalves advierten que, “con menos herramientas a disposición de la comunidad de salud pública, una nueva pandemia podría propagarse incluso más rápido que la de COVID-19 (...) causando más muertes, incluso si el virus causante no es más letal que el SARS-CoV-2”. Los autores critican la lenta respuesta inicial del gobierno de EEUU, que los problemas de pruebas y vigilancia que empañaron la respuesta al COVID se están repitiendo y que algunos estados han promulgado leyes que prohíben que las escuelas exijan el uso de mascarillas. Advierten que la gripe aviar “podría tener mayor mortalidad entre los jóvenes que el SARS-CoV-2, como se ha visto en múltiples brotes”, y que el cierre de escuelas para evitarla “podría tener ahora una resistencia política, jurídica y popular”.

Suscríbete para seguir leyendo