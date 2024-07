No te vayas de vacaciones sin hacer esto: la empresa te puede despedir sin indemnización

Las vacaciones son un derecho fundamental de todo trabajador y un aspecto crucial para mantener un buen equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, solicitar y acordar el periodo de vacaciones puede ser un proceso complejo si no se siguen los procedimientos adecuados y no se llega a un acuerdo mutuo con la empresa.

El primer paso es estar bien informado sobre tus derechos. En España, la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que todo trabajador tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas. Es importante revisar tu contrato de trabajo y el convenio colectivo aplicable a tu sector, ya que estos pueden contener cláusulas específicas sobre las vacaciones.

Solicitar las vacaciones con suficiente antelación es crucial para evitar inconvenientes tanto para ti como para la empresa. Lo ideal es presentar tu solicitud con al menos dos meses de anticipación. Esto permite a la empresa organizarse y encontrar un sustituto si es necesario, y te da a ti la seguridad de que tus vacaciones están aprobadas.

Cada empresa tiene sus propios procedimientos para la solicitud de vacaciones, por lo que es importante seguir las normas establecidas. Generalmente, las solicitudes se realizan por escrito, ya sea mediante un formulario específico, un correo electrónico o a través del sistema de gestión de recursos humanos de la empresa. Asegúrate de recibir una confirmación escrita de la aprobación de tus vacaciones.

La clave para acordar el periodo de vacaciones es la flexibilidad y la comunicación abierta entre el trabajador y la empresa. Ambos deben estar dispuestos a negociar y encontrar un periodo que sea conveniente para ambas partes. En muchas empresas, se establece un calendario de vacaciones al comienzo del año, lo que facilita la planificación.

Lo que tienes que hacer antes de irte de vacaciones

En la cuenta de Tiktok del abogado laboralista Juanma Lorente nos explica qué hay que hacer antes de vacaciones para no encontrarnos con una sorpresa desagradable. “Hay muchas empresas donde no hay registro por escrito de quién se va de vacaciones y cuánto tiempo se va”, comienza el vídeo. Pero continúa explicando que “esto es un peligro porque si tú estás de vacaciones, no apareces por la empresa y si no hay ninguna prueba de que te has ido de vacaciones, cuando llega el tercer día de haber faltado a tu trabajo, la empresa te puede despedir con motivo de tu inasistencia al trabajo y claro tú esos días no has fichado”.

En este sentido, el letrado explica que de cara a un juicio la empresa puede demostrar lo que pone en la carta de despido y “este despido es sin indemnización”. Por ello su recomendación es que dejes prueba por escrito de que te vas de vacaciones y te ahorres un disgusto.