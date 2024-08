Alerta máxima de la Policía Nacional por el mensaje de WhatsApp que vacía la tarjeta de crédito: "Han vaciado tu cuenta"

Un simple whatsapp, prometiendo dinero fácil, que te puede dejar arruinado, estafado y en un serio apuro. Esto es lo que están recibiendo muchos españoles en su cuenta personal de WhatsaApp.

"Hola, mi nombre es Aurora, ¿Puedo molestarte unos minutos? Nuestra empresa trabaja con empresas de YouTube que están dispuestas a pagar por una mayor exposición, por lo que nuestra empresa necesita contratar una gran cantidad de empleados para completar su contenido en YouTube. Nuestra empresa trabaja con empresas de YouTube que están dispuestos a pagar para aumentar su visibilidad. Por lo tanto, nuestra empresa necesita contratar a un gran número de empleados para elogiar su contenido en YouTube. Nuestra misión es simple. Cuando termines de seguir a un blogger en particular, obtienes un salario de 5 €. Y tu ingreso diario depende del número de bloggers que haces clic en seguir cada día. Puede ganar entre 50 euros y 300 euros al día y más. ¿Está interesado en trabajar con nosotros?".

La Policía Nacional ha emitido un alerta a través de su canal oficial de Tiktok para alertar de que esta estafa "puede vaciarte la cuenta". "Hay un momento en el que dirán que inviertas tu propio dinero y en ese momento vaciarán tu cuenta", explican.

Estafas por el teléfono

Las estafas a través de redes sociales son cada día más abundantes. Y no solo crecen en número sino también en elaboración. Los expertos en ciberdelitos detectan un mayor grado de sofisticación en los bulos que circulan a través de Whatsapp para hacer picar el anzuelo a los usuarios y saquear sus cuentas. Hace tan solo unos días, la Policía alertaba de una estafa que corría como la pólvora por la aplicación de mensajería instantánea y que implicaba a Bizum.

En esta ocasión es la Oficina de Seguridad del Internauta pone el aviso en una campaña de correos electrónicos en los que suplanta la identidad de WhatsApp. Simula una copia de seguridad de las conversaciones en la aplicación y el histórico de llamadas. El mensaje incluye un enlace que descarga un virus en el dispositivo. Para que el dispositivo se infecte, advierte, el usuario debe recibir el correo, pinchar en el enlace y ejecutar el archivo que se descarga. La Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado de que se ha detectado en los últimos días una campaña de correos electrónicos en los que se suplanta la identidad de WhatsApp.

Enlace malicioso

En el mensaje se incluye un enlace que descarga un troyano en el dispositivo. El email simula ser una copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp y el histórico de llamadas y se insta al usuario a pulsar sobre el enlace para descargarlo.

La Oficina de Seguridad del Internauta asegura que si el usuario ha recibido el email, pero no ha ejecutado el archivo descargado posiblemente su dispositivo no se habrá infectado. “Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, apunta.

“Si has descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu dispositivo se haya infectado. Para proteger tu dispositivo, debes escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en la sección desinfección de dispositivos”, apunta.

El organismo recuerda a los usuarios que, en caso de duda sobre la legitimidad de un correo, no deben pulsar sobre ningún enlace, ni descargar ningún archivo adjunto. “Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que supuestamente te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente”, apunta.