Episodios oscuros de internet: el blog de las amputaciones

A pesar de que internet es algo relativamente reciente, tiene los suficientes años como para albergar grandes historias dentro de su inmensidad. Una de ellas es el auge de los blogs, que en el 2000 hicieron un boom y se convirtieron en el diario de millones de adolescentes. Estos blogs tenían todo tipo de contenidos y, algunos de ellos, resultaron tan perturbadores que aún a día de hoy son recordados despertando muchas dudas en aquellos que tuvieron la oportunidad de visitarlos.

“¡Hola! Mi nombre es Carole, soy una estudiante de 21 años que se convertirá en profesora de alumnos excepcionales (discapacitados)”. El 7 de abril del 2000 el usuario CaroleDBE abre su blog, al que no pone nombre, y empieza a subir textos y fotos que quiere que el mundo conozca. La entrada al blog es sencilla: fondo blanco con letras mayúsculas negras que dejan ver todo el contenido dividido por secciones, la primera es en la que cuenta su historia personal.

La página de inicio del blog era simple y no tenía nombre. / Wayback Machine

“También soy una ‘DBE’ de buena fe”, escribe. Esas siglas al principio no dicen nada, pero luego profundiza: “Sí, eso significa que quiero amputar mis dos manos y muñecas unas ocho pulgadas por debajo de mis codos”. Explica que hace poco entendió que ese era su deseo desde hacía años, ser una persona con amputaciones a pesar de que sus brazos son dos extremidades completamente sanas.

“Cuando tenía tres años conocí a un niño que había perdido cuatro de los dedos de su mano derecha. Desde ese momento, he estado completamente fascinada por las amputaciones, sobre todo de mujeres amputadas que han perdido sus manos o brazos y llevan prótesis”, relata.

Lo que cuenta es un deseo muy extraño sobre el que muy poca gente habrá pensado a lo largo de su vida. A pesar de que, llegados a este punto, Carole puede parecer una persona que no está bien de sus facultades mentales, sí que admite que es consciente de que sus deseos son extraños. De hecho, en los primeros momentos –antes de aceptarlos– estaba segura de que sus pensamientos eran “antinaturales”. Es por este motivo que nunca se había atrevido a hablar del tema con nadie... Hasta ese momento.

Una historia de amistad

En 2001 cuenta cómo hace unos meses que conoció a Rob, su prometido. De hecho, incluso tienen fecha para casarse: el 14 de julio del 2001. Es Rob quien, en una ocasión, le presenta a su exnovia: Debbie, una chica cuyas dos manos fueron amputadas a causa de un trágico accidente. Es a ella, de la que se hace amiga, a quien le confiesa sus deseos de ser así: una chica con “ganchos protésicos de acero inoxidable” en lugar de sus dos manos reales.

Es consciente de todos los retos a los que va a tener que enfrentarse cuando cumpla su objetivo y no la asustan, sino que asegura que no puede esperar para tener que enfrentarlos. “Ya he planeado cómo realizarme una amputación doble por debajo del codo al mismo tiempo”, asegura en el blog. Y es que, siendo consciente de que nadie del sector sanitario le haría esa operación estando sana, piensa que será el resultado de un “trágico accidente” que obligará a los médicos a cortarle exactamente por donde ella desea. “Ningún médico podrá salvar y volver a unir mis extremidades”, asegura.

Ese planeado accidente, al igual que su boda con Rob, tiene fecha: mayo de 2001, antes de su graduación y de su 22 cumpleaños. “Celebraré ambas cosas en el hospital recién amputada”, escribió con entusiasmo en el blog. Después de pasar el período de recuperación tenía pensado empezar con su carrera como profesora, teniendo claro hasta qué tipo de prótesis desea lucir para iniciar su nueva vida.

Dentro de su delirio deja ver momentos de lucidez y comprende que la mayor parte de la gente que leyó en su momento su historia y aquellos que, a día de hoy, la recordamos, pensemos que está “loca”: “Puedo entender completamente su opinión sobre mí pero, por supuesto, tengo que estar en desacuerdo”.

Y es que, realmente, ella no le está preguntando a nadie su opinión para tomar una decisión, sino que es algo que tiene muy claro. “Solo quiero que se entienda que quiero vivir mi vida de esta forma”, relata. “Mi nueva vida sin manos me está esperando”.

Cómo sigue el blog

La historia personal de Carole es, como mínimo, extraña. En el apogeo de los blogs en los que adolescentes y jóvenes relataban sus historias personales nadie esperaba que uno de ellos empezara a hablar de este tipo de intereses. A partir de relatar todo lo que siente y sueña empieza a compartir fotos de mujeres reales que tienen este tipo de amputaciones y habla de que quiere ser como ellas. Entre los nombres cita a Melanie Benn, una atleta paralímpica que sufrió una cuádruple amputación tras contraer meningococemia; Mary McGriff, una artista que sufrió un ataque en el que le cortaron los antebrazos con un machete mientras hacía autostop; o Cyntia Dusel-Bacon, una geóloga que fue atacada por un oso durante uno de sus trabajos, el cual le devoró parte de los brazos.

Cyntia Dusel-Bacon es una geóloga que fue atacada por un oso durante uno de sus trabajos. / Youtube

Preparación para amputarse

El 12 de abril de 2001, Carole publica cómo se está preparando para convertirse en una persona con amputaciones y “vivir así el resto de su vida”. “Mis padres siempre me enseñaron que una actitud positiva es imprescindible para lograr el éxito con cualquier meta”, relata. Tiene claros sus objetivos y que es algo que hará, por lo que todas las decisiones que está tomando desde ese momento tienen en cuenta que pronto no tendrá manos: “Toda mi ropa está libre de botones y dispositivos de cierre difíciles de usar, mis botas y zapatos no tienen cordones para que los pueda quitar y poner solo usando mis ganchos –prótesis–. También he dejado de usar lentillas y pasado a gafas con una montura de acero inoxidable”.

Esta es la última noticia que hay de Carole, a partir de ahí desaparece y nunca llega a contar si termina “sufriendo” ese supuesto trágico accidente o alguien la detiene. De hecho, su página deja de existir en septiembre de 2001 y la única forma que hay de acceder a ella es la Wayback Machine –una herramienta que permite acceder a páginas que ya no existen.

¿Qué pasó con Carole?

Esta chica escribió uno de los primeros blogs virales de la historia de internet y, por ese motivo, la red esconde muchas charlas entre usuarios que especulan cuál fue su destino final. En la actualidad, esta mujer debería tener 45 años y, según sus planes, parte de sus brazos amputados. Si nos adentramos más en la red, encontramos un portal llamado Anada donde la joven reaparece para contar nuevamente su historia, aunque con algunas variaciones. En la versión que da en esta página no conoció a ningún niño sin los dedos de la mano, sino que su niñera tenía parte de sus brazos amputados. También habla más de Rob, su prometido, quien parece ser que se sentía especialmente atraído hacia mujeres con esa característica.

Pero los datos más interesantes para saber qué fue de ella son su apellido –que mantendré en secreto– y su localización: Massachusetts. Al buscar su nombre nos aparece un perfil de Facebook totalmente desactualizado y un obituario de una mujer que falleció en 2007 con 63 años, lo que no coincide con la edad de nuestra Carole así que la descartamos.

Si buscamos en White Pages, nos encontramos con una sola coincidencia en los datos introducidos: una mujer de unos 40 años que vive en Massachusetts y que, además, tiene ese mismo apellido. Esto nos lleva a un perfil de Facebook actualizado, en el que coinciden aún más datos, como el año en el que terminó sus estudios.

A pesar de que es probable que Carole sea ella debido a todos los datos que coinciden, realmente esto no pone fin ni da una explicación a la historia. Nunca se sabrá si el blog era un proyecto de ficción o si realmente quería cumplir con el objetivo del que hablaba. Sin embargo, no todo tiene que tener un final cerrado y lo que sí que nos dejó Carole fue con una gran historia de final abierto.