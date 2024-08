Una monja de clausura desvela cuánto dinero cobra por vivir en el convento

Muchas mujeres sienten la "llamada del Señor" y deciden dar un paso al frente y tomar la decisión de ser monja. Sin embargo, esto algo complejo, ya que tienes que renunciar a una vida convencional, ya que no pueden casarse ni formar una familia, además de una larga lista de limitaciones.

Las redes sociales ayudan a difundir noticias fácilmente, y Sor Marta, una monja de clausura que se ha vuelto popular gracias a sus vídeos en TikTok e Instagram y su nuevo pódcast, ha desvelado cuánto cobra una monja por vivir en el convento.

La hermana ha explicado que los sacerdotes diocesanos tienen un sueldo del Obispado "porque se encargan de su espiritualidad, de que esté bien y también de que pueda vivir, lógicamente".

No obstante, Sor Marta ha desvelado que las monjas y monjes son "autónomos totalmente" y no reciben ningún salario: "No recibimos sueldo de ningún sitio. Ni del Estado, ni de la X de la Iglesia, ni del Obispado ni nada".

Sin embargo, la hermana ha detallado que algunas monjas cobran por ser maestras, pero en su monasterio, el de Santa Cruz de Sahagún (León), no dan clases, por lo que no obtienen ese sueldo: "Recibimos dinero de los dulces, del museo, de la cosmética, es decir, de lo que vendemos".

Sor Marta ha asegurado que una monja, "si no tiene ningún sueldo por fuera", tiene sueldo fijo cuando se jubila: "Estamos dadas de alta como autónomas y pagamos la Seguridad Social. Cotizamos todos los meses para luego tener jubilación".