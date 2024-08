Reino Unido deniega el pasaporte a una niña de 6 años: el problema de tener el nombre de un personaje de 'Juego de Tronos'

Hubo un tiempo en el que 'Juego de Tronos' traspasó la pequeña pantalla —no sucedió con las novelas, no— y se pusieron de moda los nombres de los protagonistas de la serie basada en la saga literaria de George R.R. Martin. Jon y Arya se convirtieron en los favoritos para los españoles durante un tiempo, pero eso no significó ir más allá. Salvo por algunas excepciones: algunos padres nombran a sus hijas Daenerys, y actualmente hay 257 personas de 4 años de edad de media que se llaman así, al igual que 1.612 Arya. Sin embargo, no consta que en España haya habido problemas con estas decisiones. En cambio, en Reino Unido sí.

Una niña de seis años no pudo obtener el pasaporte por llamarse Khaleesi en honor a Daenerys. Su madre, Lucy, planeó un viaje de ensueño a Disneyland París, pero todo se truncó cuando las autoridades británicas le tumbaron la solicitud. La mujer estaba "devastada" por la situación, que parecía no tener solución hasta que decidió hacer pública su historia en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La familia, que reside en Swindon, una ciudad de 155.000 habitantes a mitad de camino entre Londres y Cardiff, recibió una carta de la Oficina de Pasaportes. En ella, le comunicaban que denegaban la solicitud del documento para Khalessi, que se llama así en honor a Daenerys, que recibió ese título por parte de la tribu de los Dothraki tras convertirse en esposa del Khal.

Querían la autorización de Warner Bros

Las autoridades aseguraban que para emitir el pasaporte era necesario tener el visto bueno de Warner Bros., propietaria de la marca registrada de 'Juego de Tronos'. En concreto, en la misiva instaban a tener por escrito la autorización de la compañía de que la niña podía usar el nombre de Khaleesi. "Fue la primera vez que oía algo así. Me quedé atónita", explicó recientemente su madre a la cadena de televisión 'BBC'.

Después de buscar asesoramiento legal, los abogados de Lucy descubrieron que, si bien existe una marca registrada para 'Game of Thrones', es para bienes y servicios, pero no para el nombre de una persona. Pese a comunicárselo a la Oficina de Pasaportes, esta no cambió de parecer y mantuvo su negativa a expedir un pasaporte a la menor.

La magia de las redes sociales

La cobertura mediática parece haber jugado un papel crucial en la resolución del problema. "Si no hubiera publicado esto en las redes sociales, no se habría hecho nada", asegura la madre. Poco después de que la historia se hiciese viral, la oficinal encargada del asunto se puso en contacto con la familia para disculparse y reconocer que se había producido un malentendido.

"Un funcionario me explicó que la orientación inicial se aplicaba solo a personas que cambian de nombre, no a los nombres que figuran en los certificados de nacimiento", detalló la mujer a la 'BBC'. Aun así, Lucy y Khaleesi todavía no han viajado a Disneyland París. Tras el susto, la madre prefiere tener los pasaportes en la mano antes de hacer la reserva.

"Me prometieron que me llamarían en unos días para ver si había avances", ha indicado. Un portavoz del Ministerio del Interior ha aclarado la situación: "La solicitud está siendo procesada y pedimos disculpas a la familia por la demora". Solo es cuestión de tiempo que Khaleesi conozca a Mickey y a toda la tropa.