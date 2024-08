Las protectoras de animales, al límite en verano: cada hora se abandonan 33 mascotas en España

Las protectoras de animales están al límite, especialmente en verano. Solo en España, cada día recogen 785 mascotas, 33 cada hora. En el año 2023, estos centros recibieron más de 286.000 perros y gatos. Casi la mitad consiguen ser adoptados, otro porcentaje son devueltos a sus familias o acaban en casas de acogida, pero más de 80.000 convierten las jaulas de las protectoras en su nuevo hogar. A pesar de que la tendencia de abandonos y adopciones se mantiene estable, las protectoras no dan a basto y hacen un llamamiento a la adopción. "De enero hasta ahora hemos acogido 300 perros nuevos", comenta Ruth Díez, del Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD) del Maresme. "De todo el CAAD, solo han salido en adopción 150".

En la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell también notan esta saturación. A pesar de disponer de un gran espacio, cuidan de 130 perros y más de un centenar de gatos. Los trabajadores van de arriba a abajo, intentando atenderlos a todos y dejando que salgan por turnos a jugar al patio. No descansan ni un día al año. "Aquí no tenemos festivos, los animales necesitan comer, beber y limpieza cada día", explica Mònica Jordà, administrativa del centro.

"Cada año acogemos a más de 900 mascotas, entre gatos y perros –añade–. Ahora en agosto ha habido días que han llegado 15 animales", añade. "Estamos todos saturados, hacemos lo que podemos, pero faltan muchos recursos", apunta Albert López, educador canino. A pesar de que siguen recogiendo a todos los animales abandonados, los medios son limitados y tener la protectora a máxima capacidad les impide poder atender mejor a las mascotas. "Cuanto más se adopte, más podremos atender", afirma Jordà.

Cada año entran 500 gatos en la Lliga protectora d'animals de Sabadell. / JORDI OTIX

Aunque el abandono de animales se da durante todo el año, Jordà certifica un aumento entre abril y septiembre. No solo coincide con el periodo vacacional: también son los meses en los que hay más número de crías de gato. "Cada día recibimos cinco llamadas de personas que quieren dejar aquí a sus animales, y les tenemos que decir que no, porque estamos llenos", alerta.

Los motivos esgrimidos para justificar el abandono de mascotas son varios. "Hay personas que nos dicen que se cambian de piso y que los nuevos caseros no dejan que tengan perros o que su can ha crecido demasiado y no cabe en casa", explica Jordà. "Hace poco nos llamó una chica que estaba embarazada, tenía un perro de 15 años y no daba a basto con todo el trabajo", añade. Otras razones recurrentes son la muerte del dueño y problemas de comportamiento y alergias. "Ahora, además, ya no te dicen que quieren abandonar a su perro, utilizan eufemismos y nos preguntan: '¿Aquí adoptáis perros?' Yo siempre les respondo que no, que aquí los damos en adopción".

Aunque el hecho de que casi el 50% de las mascotas se den en adopción es valorado positivamente por las protectoras, sigue sin ser suficiente. Cada vez más personas se interesan por adoptar, pero no siempre llegan hasta el final del proceso. "Recibimos más formularios de familias interesadas, pero al final no se han disparado las adopciones ni se nota un gran aumento", explica Enric Solé, encargado de la Liga para la Protección de Animales y Plantas. "A veces simplemente es un capricho o la familia no es adecuada", añade. La cifra que sigue manteniéndose muy alta son los abandonos. "El número no baja, incluso después de la pandemia aumentó un poco", señala.

Mejor adoptar que comprar

Los trabajadores de las protectoras tienen claro por qué es mejor siempre adoptar que comprar. "Los criaderos o tiendas son negocios, quieren vender y tener beneficio a costa de los animales, pero siempre es mejor ir a una protectora y ver qué perros y gatos tienen", explica Solé. "Para uno que está aquí encerrado, si lo adoptas, lo estás rescatando", señala Jordà. "Y, además, eso nos permite a las protectoras poder atender mejor a los demás". Señala también que muchas mascotas que proceden de criaderos o de particulares, sobre todo, acaban siendo devueltos: "Mucha gente recibe cachorros de vecinos que crían, y luego acaban llegando aquí, lo coges al principio como un capricho y después lo abandonas".

Los perros de mayor tamaño tienen más dificultades para ser adoptados. / JORDI OTIX

En las protectoras, mascotas y posibles dueño pasan por todo un proceso para asegurar que se cree un vínculo de por vida. "Buscamos familias o perfiles de adoptantes que encajen, que puedan cubrir las necesidades que tiene el perro, y a la vez que también el perro encaje con la familia", explica López. "De esta manera garantizamos el éxito de la adopción y que tengan una buena calidad de vida". Por mucho empeño que le pongan en estos centros, los animales tendrán más posibilidad de tener una vida feliz si les adoptan. "Me gusta mucho mi trabajo, pero la peor parte es ver que son perros que lo están pasando mal y que, cuanto más tiempo pase, más dificultad tendrán para ser adoptados", señala el educador canino.

