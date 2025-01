Fin de las llamadas ‘spam’: La función que hay que activar en el móvil para no recibir ninguna más

⚠️Alerta! L'Agència Tributària no t'està oferint un reemborsament de 263€ per #SMS. Es tracta d'una #estafa per missatge de text que suplanta la identitat de l'organisme per obtenir les teves dades personals i bancàries. ❌No facis clic i elimina'l!



