El primer domingo del año es el más fructífero en Tinder: un 10% más de 'matches' y un 20% más de mensajes enviados

Enero es un mes de efervescencia, de dejar atrás aquello que el año pasado no funcionó, de dar oportunidades a lo que quizás pueda ocupar un lugar en el periodo que entra y, también, de nuevos comienzos. Es quizás por ello que el primer domingo del año, que este 2025 coincide con la llegada de los Reyes Magos, es el que cambia el juego en el mundo de las apps de citas.

Conocido como Dating Sunday, este día acumula un 10% más de Matches (uniones de dos personas que se han gustado y pueden iniciar una conversación), con más de 356 matches por segundo que el resto del año. En este "pistoletazo de salida" del amor, los datos internos de Tinder revelan además que el número de 'me gusta' en la app es un 15% superior al del resto del año y la actividad general sube un 20%.

También los solteros están más abiertos a charlar: son aproximadamente un 12% más propensos a mantener una conversación, con un 20% más de mensajes enviados en Tinder en comparación con el resto del año. Durante el Dating Sunday del año 2023, los solteros respondieron más rápido que nunca, 2 horas y 16 minutos antes, según datos de la plataforma.

Nuevo año, nuevas posibilidades

¿A qué se debe esta oleada? Tinder encuentra una respuesta muy sencilla: año nuevo, posibilidades nuevas. Los solteros visualizan mejor sus conexiones ideales y se lanzan de cabeza a sus propósitos de conocer gente nueva, explorar nuevas experiencias y encontrar a su pareja durante los próximos 12 meses.

Según el informe Year in Swipe, en el que Tinder analiza las nuevas tendencias del amor en on y offline, en 2025 todo girará en torno a la claridad, la conexión y la espontaneidad. Y lo hará a través de tendencias heredadas desde el entorno anglosajón: Loud Looking (claridad o escaparate emocional, que permite a los solteros expresar sus deseos con confianza), Kiss-met (encuentros mágicos y espontáneos) y Nano-ships (que incide en la importancia de las conexiones románticas más pequeñas).

La temporada alta de las citas online no acaba en Reyes, sino que aguanta hasta San Valentín, el 14 de febrero. Desde Tinder, aconsejan a los usuarios actualizar el perfil ahora para mostrarse más atractivos durante esas fechas calientes. Del 1 de enero al 14 de febrero, se editan 486 biografías por minuto en Tinder. Asimismo, animan a los solteros a ser más originales y a mostrar más interés por el otro en sus conversaciones.

Consejos para encontrar el amor en Tinder en 2025

La próxima cita no tiene por qué elegirla uno solo. Los amigos también pueden opinar. Casi el 50% de los solteros, de acuerdo con datos de la plataforma, planea apoyarse en sus amigos para navegar por el mundo de las citas en 2025.

Pensar antes de adentrarse un año más en el mundo de las apps de citas es importante. Fijarse unas metas, una lista de lo que se quiere y lo que no contribuirá a fijar la atención en el tipo de persona que más le conviene a cada uno. Los usuarios de Tinder dan prioridad este año a la fiabilidad (40%), la atracción física (35%), los valores compartidos (31%), la disponibilidad emocional (30%) y los intereses compartidos (28%) a la hora de salir con alguien. Por su parte, los factores que rompen el trato entre dos usuarios son la mala higiene (50%), la grosería (44%) y hablar demasiado de un ex (34%).

Y un último dato curioso. Los chulos y las chulas ya han pasado de moda. Casi el 45% de los solteros busca una pareja tipo Golden Retriever (leal, amable y rebosante de optimismo). A medida que avanza, todavía poco a poco, 2025, los solteros están redefiniendo sus citas con confianza e intencionalidad.