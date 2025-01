Toni Solano, profesor: "¿Hay algo más absurdo que poner deberes cuando los niños usan ChatGPT?

Con pasado ferroviario y formación como electricista, Toni Solano es actualmente profesor "vocacional" de Lengua y Literatura y director de instituto en Castellón. Padre de dos hijas a las que, durante años, acompañó para hacer los odiosos y tediosos deberes, el docente es autor de 'Aula o jaula' (La esfera de los libros), un ensayo donde reflexiona sobre algunos problemas del sistema educativo: las lagunas en la formación y vocación del profesorado, la soledad del docente en las aulas complejas, las ratios descomunales, el 'bullying' y los temarios inabarcables que no proporcionan tiempo para las cosas importantes, como leer escribir, comprender y expresarse bien.

¿Cree que existe presión para que los niños terminen infantil sabiendo leer?

Creo que sí, pero no solo en los centros, sino también entre las familias. “Mi hijo ya lee y solo tiene 4 años". "Uy, el mío no. ¿Y qué hace la maestra que lo le está enseñando?”. Es una competición muy absurda. Todo tiene un ritmo, pero el modelo no está hecho para que cada uno vaya a su ritmo. Algo está cambiando, pero si no llegas te toca repetir. Si a un niño le cuesta más leer, igual no hace falta que no le dejes pasar de curso.

Lo que necesita es apoyo.

Exacto. Lo mismo pasa en secundaria. Si un estudiante no alcanza una competencia de 1º de ESO no hay que hacerle repetir por defecto porque a lo mejor el resto de las competencias sí las tiene.

Afirma que el despliegue de contenidos impide tener tiempo para lo importante: leer, escribir, hacer debates y exposiciones orales. ¿Menos temario y más lectura es, pues, una fórmula educativa de éxito?

Creo que sí. Veo chavales de 4º de primaria que empiezan con las definiciones de sustantivo, verbo, sujeto y predicado. Y en secundaria, lo mismo. Y en bachillerato, igual. El alumno que se lo aprende lo hace enseguida y desconecta. El que no consigue interiorizarlo se queda colgado. No les va bien porque necesitan destrezas que no tienen. Por ejemplo, expresarse correctamente. El problema es que no da tiempo, no hay horas para leer. Yo, en clase, leo libros de lectura y el comentario que recibo es que perdemos el tiempo.

¿En serio?

Para mí no es desperdiciar horas lectivas sino una inversión. La gran crítica del sistema educativo es que el alumnado no sabe leer ni escribir bien y tampoco comprende lo que lee, así que la pregunta es ¿qué hacen entonces? ¿Rellenar huecos y acabar temarios que son irreales? Es surrealista. Hace falta parar y decir: a ver, estamos en 2º de ESO y lo que queremos es que sepan leer bien y comprender bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Tenemos que dejar de dar contenidos más teóricos que se pueden ver más adelante.

Defiende que, en primaria, se pase de puntillas por las teorías morfosintácticas y se dedique más tiempo a leer y escribir.

Lo de la morfosintaxis es una aberración. Veo a chavales de primaria haciendo deberes así y creo que no les sirve para nada porque está fuera de tiempo y se hace mal. Terminan confundidos debido a que la complejidad de la lengua no es para que la estudien en esa etapa. Si las carencias son lectura, escritura y expresión oral, ¿por qué no se dedica la primaria básicamente a eso y nos dejamos de qué es un sinónimo y un antónimo? Las enseñanzas se tienen que ver aplicadas y no solo desde la teoría. De qué sirve recitar como papagayos la definición de antónimo y sinónimo si, realmente, los chavales no saben encontrar una palabra similar a otra porque no tienen abanico lector que les brinde esa competencia.

"Reducir las ratios es una necesidad. Nos preguntamos por qué Castilla y León saca tan buenas notas en PISA y, al final, ves que tienen aulas con 15 niños"

Memorizar ríos o hablar de las emociones en clase. Destaca que este es un falso debate educativo y que, en realidad, el tótem es bajar las ratios.

Es de sentido común. Nos preguntamos por qué Castilla y León saca tan buenas notas en PISA, en TIMSS y en otros informes internacionales y, al final, ves que tienen clases con 15 niños. Si tienes menos alumnos enseñas mejor, aunque seas peor profesor. Es de cajón. Reducir las ratios es una necesidad. Con todo lo que nos pide la ley que hagamos, es imposible con 30 alumnos en clase, sobre todo ahora, que se nos exige evaluar tantas competencias. Hace 40 años, el modelo era otro, un profe policía que echaba de clase al que se movía, eso es algo que sí se puede hacer con 30 chavales. Pero hoy el sistema es otro, y más cuando hay que atender la diversidad y construir una escuela inclusiva donde el que se ha quedado descolgado en una competencia reciba tratamiento específico para ir superando la carencia. ¿Cómo lo haces con 30?

"Algo falla en el sistema público cuando se deja atrás a los que más lo necesitan", subraya en el libro.

Es algo que nos genera mucha frustración y malestar. Los profesores no queremos trabajar menos sino mejor.

Tiene una postura completamente contraria a los deberes. Pero hay voces que defienden que, total, si los chavales leen un poco en casa tampoco les pasa nada.

Ojalá los deberes fueran solo leer lo que sea, un libro, un cómic o una revista. Eso es un complemento educativo y siempre va bien. Ojalá los profesores dijeran a los alumnos que peor suman que practiquen un poco las operaciones matemáticas en casa. Eso no son deberes, son recomendaciones. Tu faena como profesor es enseñar a los chicos y acompañar al que no esté aprendiendo como el resto. Las academias particulares son un negocio y se nutren del mundo de las tareas para casa. ¿Hay algo más absurdo que mandar deberes en una época en la que los niños usan ChatGPT? Eso es solo tenerlos entretenidos y cero aprendizaje. Encima, castigas al que no hace los ejercicios. Vaya invento. Tengo dos hijas y me he tirado tardes enteras haciendo deberes con ellas porque eran incapaces de hacerlos solas. Y no era por su falta de capacidad, que conste. Hoy tienen carrera las dos.

