La Junta de Andalucía investiga una segunda comida con más afectados por los montaditos de pringá en Córdoba

La Junta de Andalucía está investigando, además de la relación de un cumpleaños con la intoxicación asociada al consumo de montaditos de pringá en Córdoba, la conexión del brote con un segundo evento (una cena) que podría arrojar más afectados. En total, fueron 72 personas las que estuvieron el 4 de enero en una comida y en una cena en el local investigado por la intoxicación y, de momento, Salud ha podido contactar con 44 personas afectadas.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto la jefa del Servicio de Salud Pública de la Delegación de Salud y Consumo, María Cruz Gallego, quien ha apuntado que lo que ha podido ocurrir, “probablemente, hayan sido unas malas prácticas de manipulación” de los montaditos de pringá, el “único alimento común” que se consumió en ambos eventos.

Gallego ha aclarado que el alimento se elaboró directamente en el establecimiento” que se está investigando, y que “no se trata de un alimento industrial que se estuviera comercializando en la cadena alimentaria”. La jefa de servicio de Salud Pública, quien ha explicado que los síntomas que han tenido los afectados han sido dolores abdominales y diarreas, ha señalado que el local de hostelería investigado no ha sido clausurado porque “reúne condiciones” para ejercer su actividad.

Actuación de Salud Pública

Acerca de estos hechos, la jefa del Servicio de Salud Pública de la Delegación de Salud y Consumo, María Cruz Gallego, ha vuelto a señalar que el lunes 13 de enero tuvo entrada en la Delegación de Consumo una denuncia de dos personas que habían participado en un evento, en un cumpleaños, y que habían tenido sintomatología. Gallego ha detallado que solo una de estas personas fue atendida en servicios sanitarios de urgencia y ha abundado en que la sintomatología que han tenido todas las personas afectadas en el brote ha sido dolores abdominales y diarreas.

A raíz de esta comunicación, ha seguido explicando María Cruz Gallego, los servicios de Epidemiología del Distrito Sanitario Córdoba "se pusieron a hacer las encuestas epidemiológicas. Han conseguido contactar, de momento, con 44 personas y todos los indicios de la investigación apuntan a que el único alimento común que han consumido es un montadito con pringá. A continuación, una vez que se establece una hipótesis inicial de sitios, de productos y por la sintomatología, el inicio de síntomas y se determina que los posibles causantes puedan ser, como ya comunicó la Consejería, las bacterias E. Coli y Clostridium perfringens, se ha realizado también inspección del establecimiento por parte de los servicios de protección de salud del distrito Córdoba y se hizo también la toma de muestra testigo que había en el establecimiento de lo que es la pringá". Preguntada esta especialista sobre si es posible que la bacteria que apareció en las muestras del alimento no esté presente en los afectados, respondió que sí es posible.

La responsable de Salud Pública de la Delegación en Córdoba ha continuado exponiendo que "esas muestras salieron ayer (en referencia al miércoles 15 de enero) por la mañana con destino al laboratorio de salud pública designado, que puede realizar las dos determinaciones propuestas. Se está siguiendo la investigación, se está verificando qué problema es el que ha podido haber".

En el local se celebraron dos eventos ese mismo día

María Cruz Gallego ha precisado que "ese mismo día hubo dos eventos diferentes en el local, una comida y una cena, con 72 personas en total, que es la asistencia que nos han declarado" y ha añadido que, de momento, se ha contactado con 44 de ellas. "No tenemos constancia de que haya habido ningún caso más fuera de estos dos eventos. Y desde la publicación de la noticia no ha habido gente que haya llamado a Salud para interesarse", ha expresado, en referencia a esta misma mañana.

Esta especialista ha explicado que para que se pueda considerar que existe una toxiinfección alimentaria tiene que afectar al menos a dos personas y que haya una agrupación en el tiempo, es decir que hayan estado en el mismo sitio, en el mismo tiempo y que hayan comido lo mismo. Entonces, de todos los afectados en este caso, ha recordado, solo han ido al hospital tres personas, aunque ha remarcado que acudieron a centros diferentes, una de ellas en Madrid, porque había estado en Córdoba. No se descarta que hayan sido atendidas más personas.

Al ser preguntada sobre qué garantía tiene el análisis de la muestra realizada a la comida que se investiga después de que hayan pasado tantos días desde que la celebración fue el 4 de enero, Gallego ha hecho referencia igualmente a que cuando un local realiza eventos con una asistencia superior a 30 personas tiene la obligación de conservar lo que se denomina muestra testigo, pequeñas cantidades de comida, por si hubiera que hacer una investigación epidemiológica.

¿Cuánto tiempo tienen obligación de conservar la muestra? Gallego ha respondido que los locales tienen obligación de tenerla una semana. El problema, ha remarcado, es que esta situación ha sido autolimitada, "la gente no ha acudido a los servicios sanitarios, en uno o dos días estaban ya bien y nadie ha comunicado nada". En este caso en concreto, la muestra estaba congelada, por lo que, a pesar de haber transcurrido más de una semana, se ha encontrado. En un principio, cuando llegó la denuncia el día 13, pensábamos que no íbamos a encontrar nada", ha aclarado.

El local continúa abierto y no tenía licencia de catering

La jefa del Servicio de Salud Pública ha subrayado que no ha habido clausura preventiva del local investigado, aunque ha apuntado a que no contaba con licencia de catering, la vez que ha indicado, al respecto de la persona fallecida relacionada con la celebración, una mujer de 63 años, que no se ha demostrado que tenga relación con el brote, al mismo tiempo que ha insistido en que "todo se está investigando. Es cierto que una persona que asistió al evento ha fallecido, pero no implica que haya fallecido por asistir al evento". Salud ha declinado precisar más detalles sobre la fallecida, sobre si padecía o no patologías previas.

"Malas prácticas de manipulación"

Sobre los siguientes pasos a seguir, María Cruz Gallego ha señalado que "se sigue haciendo todo el tema de investigaciones en el local porque entendemos que si al final ha sido esto, probablemente hayan sido unas malas prácticas de manipulación. El local no está clausurado porque reúne condiciones. Entonces, ha podido ser una mala práctica y todo esto tendrán que asumir responsabilidades en su caso. Pero que ya digo que estamos en investigación, vamos a seguir, y esto no va a terminar en una semana".

Referente a las repercusiones legales o de otra índole a las que se puede exponer el local investigado, en caso de que se demuestre la relación con la toxiinfección, la jefa de Salud Pública ha manifestado que si existiera relación se le abre un expediente administrativo y "esto no sé en qué puede desembocar, porque hay que ver los resultados de todo". Salud ha insistido en que no se da el nombre del local, en relación a la petición realizada por Facua, "porque no se puede tirar la piedra y acusar a nadie sin tener todas las pruebas".

Gallego ha continuado explicando que las muestras se están analizando en el laboratorio de Salud Pública de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, "que es el que tiene acreditadas las técnicas para los dos parámetros que vamos a investigar". No ha sabido precisar cuánto podrán tardar los resultados.

Cómo denunciar una intoxicación

Acerca de las denuncias que llegaron el pasado lunes a la Delegación de Salud y Consumo, esta experta ha incidido en que el personal técnico de calle pertenece al SAS, dependiente de la Consejería, "cogió las muestras este miércoles y salieron zumbando para el laboratorio".

El procedimiento existente para que cualquier persona, en este tipo de casos pueda contactar con Salud, sería el siguiente, ha explicado María Cruz Gallego. "En una investigación de dos infecciones alimentarias, hay un protocolo que seguimos y tenemos también protocolos para facilitarle al ciudadano que presente las denuncias. Entonces, el ciudadano tiene que quedar perfectamente identificado con su nombre, con su DNI, domicilio, correo, teléfono y tiene que poner de manifiesto los hechos. Y si tiene además documentación que avale, es decir, o la factura del negocio o el parte de asistencia médica o lo que sea, lo adjunta, por el registro telemático de la Junta, que es casi instantáneo, se introduce y se presenta para lo que es la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba o bien al Distrito Sanitario de Córdoba, si está en Córdoba. Y en el momento que tenemos constancia se pone todo el equipo en marcha", ha resumido.