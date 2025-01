Felipe David Souza. El héroe improvisado que arriesgó su vida para salvar a un niño

El pasado mes de agosto, en un día como cualquier otro, Felipe David Souza (un joven brasileño afincado en Alicante) se dirigió a su trabajo. Felipe es pintor, y en este momento trabaja en la reforma de una vivienda situada en el número 12 de la calle Orense, junto a la plaza de Galicia. En torno a las 18:00 horas, escuchó mucho alboroto en la calle. «Pensé que era una pelea», señaló entonces a este diario. Pero no lo era. Cuando se asomó a la ventana del inmueble, vio que un grupo de personas gritaba señalando hacia él. A pocos metros, un niño de seis años se encontraba subido a la barandilla, con una pierna fuera del balcón mientras trataba de sacar la otra. Felipe no se lo pensó dos veces: sin tiempo ni para ponerse la camiseta, saltó a la cornisa. Tras recorrer varios metros sobre el vacío sujetado únicamente por sus manos, consiguió alcanzar al pequeño y devolverlo al interior de la vivienda donde reside con sus padres.

«Lo que más me preocupaba era no conseguir llegar a tiempo de cogerle e impedir que se cayera», confesó tras lo ocurrido Felipe, quien aseguró que «en ningún momento» reparó en el peligro que suponía para él: «Fue como ver a mi propio hijo, no tuve ni que pensarlo».

Tras lo ocurrido, el joven brasileño se convirtió rápidamente en el héroe del barrio, aplaudido por sus vecinos y los comerciantes de la zona, quienes vivieron el rescate «con el corazón en la garganta» y agradecieron a Felipe que se arriesgara para evitar una tragedia. Pese a ello, asegura que su adaptación no ha sido sencilla, y que ha sufrido episodios des racismo desde su llegada a Alicante, en el año 2019, aunque ya residía en España desde cinco años antes. En ese tiempo, apunta que ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones en las que se le ha discriminado por su origen: «Por supuesto que he sufrido racismo en varias ocasiones desde que llegué, pero no hay que hacer caso. Yo creo que hay que ignorar esas cosas y seguir con la vida», indica el joven brasileño.

Como reconocimiento a su actuación heroica y a la valentía de poner su propia vida en peligro para tratar de ayudar desinteresadamente a los demás, INFORMACIÓN reconoce a Felipe David Souza con uno de sus Importantes, el del mes de agosto.