Víctor Borrell. Descubrimientos sobre el cerebro que colocan a Alicante en el mapa

El laboratorio Neurogénesis y Expansión Cortical que dirige el investigador Víctor Borrell en el Instituto de Neurociencias de Alicante estudia el desarrollo embrionario del cerebro y esto implica muchos aspectos diferentes. «Estamos centrados en el nacimiento de las neuronas, en entender cómo son, lo que hacen y por qué, así como los mecanismos genéticos que las controlan y regulan, con el objetivo a largo plazo de comprender los procesos de este desarrollo que son responsables de que el cerebro humano tenga un gran tamaño y forme los pliegues que le son característicos», explica el científico, que publicó sus descubrimientos sobre el papel de las células madre en la generación de neuronas en Science Advances.

«Mi laboratorio es bastante particular y único en el mundo porque es una cuestión compleja de estudiar. Hacen falta una serie de herramientas de laboratorio y animales modelo con los que poder trabajar . En ese sentido, es una referencia a nivel internacional en cuanto al estudio de estos mecanismos de plegamiento de la corteza cerebral. Esto nos da mucha visibilidad y nuestra actividad se la da a Alicante porque cuando voy a otros países a dar conferencias siempre se me presenta como investigador de Neurociencias en Alicante (centro mixto de la UMH y el CSIC). Hace años que investigadores en Estados Unidos o Japón saben que trabajamos aquí, conocen Alicante, la ponen en el mapa, gracias a la actividad que tenemos». Su departamento realiza investigación básica. Es decir, no trabajan cada día para encontrar medicamentos y una cura de forma directa pero sí indirecta. «Nuestra actividad genera conocimiento para entender el cerebro y cómo se forma. Es información de base que sirve a los laboratorios. Es ahí donde participamos para aportar ala Medicina. Como estudiamos genes y los mecanismos que regulan las células madre en el embrión esto nos sirve para poder detectar precozmente futuras enfermedades». Borrell cita patologías del desarrollo cerebral infantil que pueden dar lugar a malformaciones, epilepsia o tumores que se forman en el embrión. «Los mecanismos que descubrimos aportan información al diagnóstico y al hallazgo de nuevos fármacos». Considera un orgullo la concesión del «Importante» pues supone un reconocimiento de su trabajo.