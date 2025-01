Yolanda Bustos. Experta en inteligencia artificial, drones y navegación aérea

Experta en inteligencia artificial (IA), drones y navegación aérea, la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Alicante (UA) Yolanda Bustos es pionera por sus investigaciones de carácter integral sobre movilidad aérea avanzada. Nominada en la selecta lista «Report Women 2024», se posiciona con 16 mujeres en el top mundial por su investigación en aeronáutica. La profesora de la UA también cuenta con el ICAM premio Secciones a la Innovación Jurídica por su trabajo sobre vertipuertos (infraestructuras para aterrizaje de aeronaves eVtOL y drones) y el de mejor investigadora en Compra Pública Innovadora de la Generalitat Valenciana. Una lista a la que se une el «Importante» que, afirma, le llena de satisfacción profesional y personal, y constituye un claro motivo para acrecentar la difusión de su labor investigadora en este sector jurídico de la movilidad aérea innovadora que inició hace ya algunos años, y que últimamente le está dando tantas alegrías. Este galardón «está dotado de una gran trascendencia mediática y prestigio», y además se otorga en su ciudad natal y en el marco de la Universidad de Alicante, donde se ha desarrollado profesionalmente. Por todo ello, se siente «especialmente agradecida al periódico INFORMACIÓN». Sobre su especialidad, afirma que «nos encontramos ante una nueva era tecnológica donde el desarrollo de la industria aeronáutica, con los eVTOLs y drones, debe partir de una seguridad no solo técnica sino jurídica». Desde este último plano, fue nominada por este sector empresarial y considerada un referente a nivel mundial en el reciente informe «Women in AAM Special Report», realizado por eVTOL Insights, a la vista del esfuerzo e impacto de sus investigaciones. «Mi deseo es favorecer la implantación de esta nueva especialización jurídica e ir creando escuela. En los dos últimos años he conseguido que se incluya cierta formación de posgrado en distintas universidades españolas y centros de práctica jurídica», señala la docente, agradecida con la acogida desde el equipo rectoral de la UA, «especialmente del vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica por apoyarme en la participación en convenios sobre sandboxes regulatorios con entidades municipales de la provincia y en proyectos del parque científico relacionados con IA, logística y movilidad aérea».