La ministra de Igualdad se reúne con el presidente de los obispos tras las denuncias por las terapias de conversión

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunirá este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, después de que el Ministerio decidiera investigar a siete diócesis por participar en cursos de conversión sexual para personas LGTBI+ y después de que el Obispado de Segovia defendiera que un párroco negara la comunión a una pareja homosexual.

El encuentro, que se celebra a petición de la ministra de Igualdad, tendrá lugar este miércoles 22 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la calle Añastro, en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.

Redondo ha defendido que el Gobierno va a "generar un diálogo" con los obispos y defender su criterio pues, a su juicio, negar la comunión a dos personas homosexuales es "claramente inconstitucional".

"Este tipo de declaraciones y de acciones son contrarias al artículo 14 de la Constitución", señaló Redondo el pasado viernes en una entrevista en el programa '59 segundos' de TVE, donde también aseguró que debe ser el Tribunal Constitucional el que aclare en una sentencia hasta que punto esa negación de la comunión vulnera "el principio de igualdad y no discriminación".

Según Redondo, la actitud del párroco de Segovia también incumple el artículo 16 de la Carta Magna pues, en su opinión, "no se está tratando de igual manera en relación a la fe, a la libertad ideológica y de conciencia".

"Tampoco la Iglesia, aunque no haya una ley específica, puede sustraerse a las reglas constitucionales, al principio de igualdad y no discriminación del artículo 14. Y, por supuesto, no se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que opte o bien por su fe o bien por su condición sexual. Esto es claramente discriminatorio y espero que haya denuncia", ha explicado.

Asimismo, la reunión se produce poco después de que el Ministerio de Igualdad anunciara que va a investigar la denuncia trasladada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia', en la que expone que en siete diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

En concreto, según se desprende de la denuncia consultada por Europa Press, 'No es terapia' ha denunciado a un total de siete diócesis: Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. Así, el Ministerio va a analizar el contenido de la misma "para estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias".

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han recordado que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe por primera vez "la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".

Asimismo, ha añadido que la norma, además, establece sanciones que van desde los 200 hasta los 150.000 euros y que conllevan la prohibición de recibir ayudas públicas, en función de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves contemplan, entre otros, la utilización o emisión de expresiones vejatorias, sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 2.000 euros.

Por otra parte, ha explicado que las infracciones graves contemplan la retirada de expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando, habiéndoles pedido que lo retiren, no lo hagan. Serán sancionadas con multa de 2.001 a 10.000 euros.

Finalmente, las infracciones muy graves, sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros, recogen la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento con la finalidad de modificar la orientación sexual, identidad de género o características sexuales.

Las diócesis rechazan las terapias de conversión, pero Munilla no

Entre las diócesis afectadas, la Archidiócesis de Madrid mostró su rechazo a las terapias de conversión sexual, "en línea con la posición del Vaticano". Asimismo, la Diócesis de Getafe se posicionó en contra de estas prácticas en un comunicado publicado en su página web y explicó que la denuncia recoge "charlas de personas que hablaron de su conversión a la fe".

Por su parte, el Arzobispado de Barcelona también se ha desmarcado de la organización de estas iniciativas, y en un comunicado fechado el pasado 4 de enero, aseguró su "oposición a estas terapias de conversión" y precisó que estas iniciativas están "presuntamente vinculadas a dos empresas privadas que no tienen ningún vínculo con la archidiócesis".

Por su parte, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha negado que existan las 'terapias de conversión' y ha defendido que la Iglesia pueda "acompañar pastoralmente a personas con inclinaciones homosexuales".

"Lo que llaman 'terapia de conversión', en realidad, no existe. Es tan solo un 'constructo ideológico' del marxismo para impedir a la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas con inclinaciones homosexuales, ayudándoles a vivir la virtud de la castidad. Por otra parte, resulta irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo --hormonas y cirugías incluidas--, prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como 'terapia de conversión'. Es una demostración palmaria de que no creen en la libertad, de la que tanto alardeaban; además de ser una prueba más de la falta de libertad religiosa que estamos padeciendo", aseguró Munilla en la red social 'X'.