La Policía Nacional avisa de los peligros cuando compras por internet: así te engañan

¿Quién no compra algún producto de forma online? En la actualidad es de lo más habitual realizar compras por este canal ya que tienes la facilidad de hacerlo desde casa y que a los pocos días te llegue tu artículo a la misma puerta. Pero hay que tener en cuenta la cara B de las compras online: los fraudes. Tienes que saber que hay muchas páginas web falsas que parece que nos venden un producto que estamos buscando, generalmente mucho más barato, pero en realidad no es más que una estafa.

En este sentido la Policía Nacional está muy alerta sobre estos timos ya que están a la orden del día. Uno de los sectores más habituales de estas estafas es el de la venta y reventa de entradas para conciertos. Es por ello que este cuerpo de seguridad ha alertado de que "el estafador te está esperando". Así comienza este vídeo que la Policía Nacional publicó en sus redes sociales.

Una vez se realice el pago de la entrada, hay dos posibilidades: que no la mande o, en el caso de hacerlo, no se puede acceder al recinto del evento. "No te fíes, aunque utilice un lenguaje muy cercano y parezca tu colega. Es una trampa. Tampoco si te envía su DNI, puede no ser real. Incluso si parece no tener prisa por venderte la entrada, solo quiere que bajes la guardia y confíes en él", asegura la Policía.

"Recuerda, compra solo en páginas oficiales y ojo si te ofrecen entradas a través de redes sociales o de páginas de compraventa genéricas. Y si eres víctima, denuncia, aporta justificante de pagos, todos los bizums realizados y las conversaciones que tengas con el estafador", concluye la Policía Nacional.