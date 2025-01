Una madre irrumpe en el maratón sexual de Bonnie Blue y saca a su hijo de la fila tras amenazar con llamar a la policía

Una madre enfurecida protagonizó una escena insólita durante el maratón sexual organizado por la estrella de OnlyFans, Bonnie Blue, al irrumpir en el evento para sacar a su hijo de 19 años de la fila. El joven, quien supuestamente esperaba su turno para participar en el intento de récord mundial, fue reprendido por su madre, quien amenazó con llamar a la policía si no abandonaba el lugar.

El evento, en el que Bonnie Blue afirmó haberse acostado con 1.057 personas en 12 horas, se llevó a cabo en Londres a principios de este mes y generó gran polémica. El incómodo incidente fue captado en video y compartido en la cuenta de TikTok de la propia Bonnie Blue, generando una ola de reacciones en redes sociales.

En las imágenes se escucha a la madre, cuyo rostro ha sido difuminado para preservar su identidad, gritar: "Ponte la ropa o haré que la policía venga por ti. Sal de aquí ahora mismo." El joven, visiblemente incómodo, trataba de encontrar su abrigo mientras otro asistente intentaba calmar la situación diciendo: "Ya viene, ha perdido su abrigo."

La tensión continuó mientras la mujer reprendía a su hijo, calificando su comportamiento de "inaceptable", y reiterando las amenazas de involucrar a la policía. Finalmente, madre e hijo abandonaron el lugar, pero la discusión continuó en la calle, según relató Beavo, un influencer que grabó la escena.

Reacciones de los protagonistas

Beavo, conocido por documentar eventos polémicos, comentó sobre el incidente en una conversación con Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger. "No sabía si lo sabías, pero una madre vino a buscar a su hijo. Tengo el video," explicó a la modelo de 25 años. Bonnie respondió: "Dios mío, lo sé. Vi el video. Su madre incluso le puso el gorro y la bufanda después."

Según Beavo, el joven trató de defender su postura ante su madre diciendo: "Tengo 19 años y puedo hacer lo que quiera. Ya firmé el formulario de consentimiento."

Bonnie, quien ha sido acusada de comportamiento inapropiado en el pasado por su predilección por participantes jóvenes, comentó: "Ya seas apenas mayor de edad o apenas respires, eres bienvenido."

Un desafío controvertido

El evento no solo generó indignación por parte de los asistentes, sino también en redes sociales, donde muchos calificaron el intento de récord como "enfermizo." Incluso el esposo de Bonnie Blue, Oliver Davidson, expresó públicamente su rechazo y aseguró que no quiere "tener nada que ver con ella."

Sin embargo, Bonnie parece no estar afectada por las críticas. "Pensé que me despertaría necesitando analgésicos, pero no he tomado ninguno," comentó en redes sociales. "Esperaba estar adolorida, pero no es así, lo cual es bueno porque significa que puedo hacerlo más a menudo."

¿Quién es Bonnie Blue?

Nacida en 1999 en un pequeño pueblo de Derbyshire, Inglaterra, Tia Billinger, conocida como Bonnie Blue, comenzó su carrera en el entretenimiento para adultos tras mudarse a Australia en 2022. Anteriormente trabajó en reclutamiento y tuvo un breve paso como bailarina competitiva.

Su salto al estrellato llegó con su incursión en OnlyFans, donde rápidamente ganó popularidad, acumulando un patrimonio estimado de tres millones de libras y generando ingresos de aproximadamente 600.000 libras mensuales.

Aunque su trabajo ha sido cuestionado por su naturaleza y las edades de algunos participantes, Bonnie asegura mantener estrictas reglas para sus encuentros, incluyendo el uso de protección y pruebas de ETS para creadores de contenido.

Las reglas del récord

Para participar en el evento, los asistentes debían cumplir con ciertos requisitos, como firmar formularios de consentimiento, presentar una identificación oficial y someterse a pruebas médicas si eran creadores de contenido. Bonnie destacó que lleva un registro detallado de todos los contactos para garantizar la seguridad en caso de que surja algún problema de salud.

El evento, realizado en una histórica mansión de Londres, ha dejado una estela de críticas, dudas sobre la legalidad de algunas prácticas, y una escena difícil de olvidar: una madre furiosa sacando a su hijo de una fila que, según muchos, no debería haber existido.