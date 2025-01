La Policía muestra el método infalible para coger llamadas desconocidas sin miedo

Recibir una llamada de un número desconocido puede pillarte por sorpresa. ¿Será tu médico con una noticia importante, un viejo amigo o la empresa de transporte con ese paquete que estás esperando? Pero también puede ser algo mucho más peligroso: una estafa telefónica.

Por ello, la Policía ha lanzado un aviso con un método eficaz para enfrentar estas situaciones sin miedo: el método LAP.

¿Qué es el método LAP?

El método LAP es una nueva estrategia para que los ciudadanos puedan afrontar llamadas sospechosas con confianza. Sus siglas corresponden a tres pasos clave: Localización, Autor y Propósito.

1. Localización: Identifica el origen de la llamada

El primer paso es prestar atención al prefijo del número que te llama. Si el número no tiene un prefijo de España y no estás esperando ninguna llamada internacional, es mejor no contestar.

2. Autor: Verifica quién te está llamando

Si decides contestar, el siguiente paso es identificar al autor de la llamada. Para ello haz preguntas específicas que solo una persona de confianza podría responder. Por ejemplo, puedes preguntar por un dato personal que solo vosotros conozcáis, como tu fecha de cumpleaños, el nombre de tu mascota o una clave que hayas acordado previamente.

Si quien llama no puede responder a estas preguntas o evita dar detalles, cuelga de inmediato.

En cambio, si la llamada proviene de una empresa o entidad, verifica su legitimidad buscando su número oficial en internet o llamando directamente a su central. Nunca confíes en lo que te digan sin verificar.

3. Propósito: Detecta intenciones sospechosas

El último y más importante paso es identificar el propósito de la llamada. Si intentan que des una respuesta rápida o te presionan con excusas como "es urgente" o "necesitamos tus datos ya" como información personal, bancaria o cualquier dato confidencial lo primero que debes hacer es mantener la calma y llevar la iniciativa en la conversación.

Si en cualquier momento sospechas que algo no está bien, cuelga inmediatamente y bloquea el número.

Un peligro real

Las estafas telefónicas pueden usar cualquier excusa para conseguir información personal, datos bancarios o, incluso, dinero directamente. Este método se ha multiplicado en los últimos años, especialmente con números internacionales o que simulan ser empresas o instituciones oficiales.

Por eso, aplicar el método LAP no solo es recomendable, sino esencial para protegerte. Cuelga y bloquea cualquier número sospechoso, y si crees que has sido víctima de un fraude, denuncia la situación a las autoridades.