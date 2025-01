Las otra cara de Ana Obregón: testimonios de Nia Correia, María Pombo y Marlène Mourreau

Ana Obregón, conocida por su trayectoria como presentadora, actriz y bióloga, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras las declaraciones de Marlène Mourreau, quien ha compartido una experiencia negativa trabajando con ella. Mourreau, vedette francesa, ha sacado a la luz un episodio ocurrido hace décadas en Televisión Española que refuerza los testimonios previos de Nia Correia y María Pombo sobre las supuestas actitudes problemáticas de Obregón en el ámbito laboral. Ni su época dorada en "Ana y los 7" se ha salvado de la polémica.

Marlène Mourreau: un enfrentamiento en Televisión Española

Marlène Mourreau recuerda un episodio durante la grabación de un número musical basado en Los hombres las prefieren rubias. Según su relato, Ana Obregón insistió en interpretar el papel principal de Marilyn Monroe, a pesar de que Mourreau se consideraba físicamente más adecuada para el rol. Finalmente, la francesa tuvo que asumir el papel secundario de Jane Russell. Mourreau describe a Ana como una persona intransigente y caprichosa, que se aferraba a su imagen de "diva" de la televisión española.

La vedette también afirmó que trabajar con Obregón era "difícil" debido a su actitud de estrella y la forma en que supuestamente se le complacen todos sus caprichos. "Es mejor evitar conflictos, cobrar y adiós", resumió Mourreau, dejando claro que el episodio, aunque ocurrió hace 30 años, sigue muy presente en su memoria.

Marlene Mourreau ante los periodistas / EUROPA PRESS

Nia Correia y María Pombo: episodios más recientes

Antes del testimonio de Mourreau, otras figuras públicas ya habían hablado de sus experiencias con Ana Obregón. Nia Correia, ganadora de Operación Triunfo 2020, denunció un trato despectivo por parte de la presentadora durante la grabación de un spot para las Campanadas de TVE en 2022. Finalmente, Nia no apareció en el spot, de cuya grabación salió "llorando" según el testimonio del presentador Roberto Herrera, y tras la polémica Obregón declaró que llegó "tarde a la misa de su hijo" por culpa de la triunfita. "Nia lloró a lágrima viva. No salió en el anuncio porque se negó a salir. Después de lo que vimos mis compañeros Los Morancos y yo, de cómo la trató Ana... a mí se me cayó un mito", declaró Herrera.

Por otro lado, María Pombo, influencer española, relató un conflicto con Ana relacionado con una supuesta "guerra de perfiles". Ambos casos apuntan a un patrón de comportamiento que ha generado controversia alrededor de la presentadora.

María Pombo en una imagen reciente / EP

La defensa de Ana Obregón

A pesar de estas críticas, Ana Obregón ha negado todas las acusaciones y ha defendido su profesionalidad en todo momento. Insiste en que mantiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y ha calificado las declaraciones como malentendidos o exageraciones. Sin embargo, los testimonios continúan acumulándose y su imagen pública parece tambalearse.

Mientras tanto, algunos solo se hacen una pregunta: ¿qué será lo próximo?