La Policía Nacional avisa de cómo hay que actuar ante la estafa: "Soy de Recursos Humanos de Indeed"

"¿A vosotros también os llaman 200 veces al día diciendo ‘Hola, soy de Recursos Humanos de Indeed’?". Este mensaje, publicado recientemente en X (antes Twitter), refleja una situación que cada vez afecta a más personas. No se trata de un caso aislado, sino de una nueva oleada de llamadas fraudulentas en la que los estafadores se hacen pasar por empleados de plataformas de empleo como Indeed con el objetivo de engañar a sus víctimas.

La Policía Nacional ya ha identificado este tipo de estafa y advierte que su incidencia está en aumento. Para hacerle frente, recomienda seguir un protocolo de actuación, siendo uno de los primeros pasos bloquear el número desde el que se recibe la llamada y evitar proporcionar cualquier tipo de información personal o bancaria.

"Mucho cuidado con esta estafa"

A través de X, una portavoz de la Policía Nacional ha explicado cómo actúan estos estafadores, los cuales se hacen pasar por un equipo que busca a gente sin empleo; por esta razón, la propuesta puede resultar interesante y convincente para aquellos usuarios que se encuentran en situación de desempleo. "Si entablas conversación te dirán que una empresa está interesada en contratarte y te pedirán que contactes a través de WhatsApp con el número de teléfono que te ha llamado", explica la agente. Sin embargo, será en ese preciso instante cuando "se cortará la llamada y la estafa habrá comenzado".

Una vez dentro de la aplicación -y, por tanto, del fraude- los ciberdelincuentes utilizan dos tácticas para acabar de estafar a sus víctimas. Por un lado, te ofrecen "un trabajo sencillo a cambio de un buen salario, pero [...] te van a pedir que realices un prepago, y si accedes no vas a volver a tener noticias". Por otro, "que te soliciten documentación como el DNI o la declaración de la renta que posteriormente podrían utilizar para suplantarte la identidad y pedir créditos a tu nombre".

¿Cómo debes actuar?

Para que esto no suceda, desde el cuerpo de seguridad destacan que hay que inscribirse a ofertas de empleo "siempre directamente a través de su página web oficial o de su app", ya que además nunca contactan con candidatos por vía telefónica ni redirigen sus llamadas a Whatsapp.

Así lo ha reafirmado también Indeed en su página oficial, remarcando que desde la plataforma no contactan con sus candidatos a través de llamadas telefónicas.

Por tanto, se pide a los usuarios que denuncien cualquier actividad de este tipo a las autoridades correspondientes, después de haber cortado rápidamente la comunicación con los estafadores y no proporcionar ningún dato personal.