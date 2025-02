¿Es legal que te añadan en un grupo de WhatsApp del trabajo sin que lo sepas ?

Abrir WhatsApp y ver que te han incluido en un grupo de trabajo sin previo aviso es una situación más común de lo normal. Pero, ¿pueden hacer eso?

La legalidad de incluir a un trabajador en un grupo de WhatsApp laboral depende de cómo se haga y quién lo haga. No es ilegal crear estos grupos con fines organizativos, pero sí es denunciable en los casos que se realice sin tu consentimiento por la protección de datos.

Si tu jefe o superior te agrega directamente a un grupo de WhatsApp sin tu consentimiento explícito, estaría vulnerando tus datos personales. En estos casos, solo está permitido si el trabajador ha dado su consentimiento previamente.

Situaciones en las que pueden agregarte sin tu consentimiento

Existen excepciones a esta regla. Si el teléfono utilizado es un móvil de empresa proporcionado por la compañía y no un número personal del empleado, la empresa puede incluir a su trabajador en estos grupos sin requerir consentimiento. En estos casos, el dispositivo y la información gestionada en él pertenecen a la organización, por lo que la comunicación a través de estos canales puede ser parte de la actividad laboral ordinaria.

No obstante, el hecho de estar en un grupo de WhatsApp laboral no implica que el trabajador deba estar disponible en todo momento. Aún en estos casos, el derecho a la desconexión digital sigue protegiendo al empleado.

Derecho a la desconexión digital: ¿Debes contestar fuera de tu horario laboral?

El derecho a la desconexión digital es un principio que establece que los trabajadores no están obligados a responder mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o llamadas fuera de su jornada laboral. Esto significa que, aunque hayas sido incluido en un grupo de WhatsApp del trabajo, no tienes porqué responder mensajes en tu tiempo libre.

Si recibes mensajes en horarios en los que no estás trabajando, puedes esperar hasta que comience tu jornada para responder. La empresa no puede tomar represalias por no atender comunicaciones fuera del horario laboral, ya que hacerlo podría ser considerado una vulneración de tus derechos.