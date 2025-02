¿Qué es el derecho al olvido oncológico? Sanidad publica un documento con preguntas y respuestas

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la publicación de un documento de preguntas y respuestas sobre el derecho al olvido oncológico, coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. La ministra Mónica García destacó la importancia de esta iniciativa para ofrecer información clara tanto a pacientes como a entidades financieras y aseguradoras.

¿Qué es el derecho al olvido oncológico?

El derecho al olvido oncológico, recogido en el Real Decreto-ley 5/2023, permite que las personas que hayan superado un cáncer no estén obligadas a declarar su historial médico pasados cinco años desde la finalización del tratamiento, siempre que no haya habido recaídas. Esta medida busca evitar la discriminación en el acceso a seguros y productos financieros.

Para la elaboración del documento, el Ministerio de Sanidad colaboró con la Dirección General de Seguros, la Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Protección de Datos. "Ya tenemos listo este documento, que será clave para consolidar este derecho y fortalecer la calidad de vida de los pacientes y supervivientes", afirmó la ministra García, señalando que el documento seguirá en constante actualización.

El texto responde a cuestiones como la contratación de seguros y productos bancarios, la situación de los pacientes crónicos y las condiciones en caso de recaída. También aclara que las aseguradoras no pueden solicitar información sobre un cáncer superado hace más de cinco años y que los pacientes pueden solicitar la eliminación de sus datos médicos en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Otro punto clave del documento es la aplicación del derecho al olvido oncológico a cualquier tipo de seguro donde el tomador tenga la condición de consumidor. Además, detalla que en seguros temporales renovables, las primas tras la renovación no deberán considerar la enfermedad pasada.

Sanidad resuelve dudas

Desde La Moncloa han publicado las siguientes preguntas y respuestas para despejar de forma clara algunas dudas frecuentes relacionadas con el olvido oncológico:

¿Qué se entiende por "tratamiento radical"?

En el contexto del Real Decreto-ley 5/2023, "tratamiento radical" se refiere a aquel que elimina la enfermedad macroscópica o sistémica con intención curativa. Esto incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia u otras terapias, aplicadas solas o combinadas.

¿Qué ocurre con los pacientes crónicos controlados?

El derecho al olvido oncológico no se aplica a pacientes crónicos controlados cuyo cáncer no desaparecerá, aunque tomen medicación de por vida. Sin embargo, si se aplica a los pacientes libres de la enfermedad (aquellos en los que ya no existen evidencias de la misma), aunque tomen un tratamiento adyuvante con una finalidad preventiva o curativa.

¿Qué sucede si una persona sufre una recaída después de contratar un seguro?

Si estando el contrato en vigor, el asegurado sufre una recaída, no tendría obligación de declararla. No obstante, la aseguradora podría oponerse a la prórroga del contrato en determinados casos.

¿Cómo se tratan las secuelas del cáncer en la contratación de seguros?

Las secuelas existentes (bien sea una patología o una invalidez) en el momento de contratar un seguro deben ser declaradas si el cuestionario de salud las pregunta. Si las secuelas aparecen después de la entrada en vigor del contrato, el tomador o asegurado no tendría obligación de declararlas.

¿Se pueden solicitar seguros en retroactivo o modificar las condiciones de los ya existentes?

Una persona a la que se le denegó un seguro antes de la entrada en vigor del derecho al olvido oncológico podría contratarlo ahora, pero sin efecto retroactivo. En seguros temporales renovables, las primas a partir de la renovación siguiente a la entrada en vigor de este derecho no deberían tener en cuenta el cáncer.

¿Qué se entiende por "evolución de la evidencia científica"?

El concepto de "evolución de la evidencia científica" se refiere a la evolución de conocimiento científico de la enfermedad. Puesto que en oncología la información científica está en constante evolución, es necesario la consulta constante de fuentes científicas actualizadas para tomar decisiones clínicas.

¿Se pueden eliminar los datos médicos anteriores de las bases de datos de las empresas?

Sí, los pacientes pueden solicitar la supresión de sus datos médicos en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

¿Es obligatorio informar sobre un cáncer que se ha superado hace más de 5 años?

No, no es obligatorio. De hecho, solicitar esta información podría considerarse un tratamiento ilícito de datos.

¿Qué se recomienda hacer si se encuentran dificultades para contratar un seguro?

Se recomienda presentar una consulta o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

¿Se puede anular una hipoteca o seguro si se omitió información oncológica en el pasado?

Sí, el asegurador podría rescindir el contrato si los datos suministrados fueron inexactos, aunque en el momento actual esa patología ya no deba tenerse en cuenta

¿Es recomendable informar sobre un cáncer superado, aunque no sea obligatorio?

Si se trata de un nuevo seguro, no es necesario. Si se trata de un seguro temporal renovable en vigor, sí sería recomendable comunicarlo para que, en su caso, se ajuste la tarificación.

¿Quién puede emitir un documento que acredite que se ha superado un cáncer?

El médico especialista responsable del proceso oncológico o el médico de familia, si dispone de los informes pertinentes.

¿El derecho al olvido oncológico aplica a cualquier tipo de seguro?

Sí, aplica a cualquier tipo de seguro en el que el tomador tenga la condición de consumidor.

¿Desde cuándo se cuentan los 5 años para la aplicación del derecho al olvido oncológico?

La fecha a partir de la cual comienzan a contar los cinco años es aquella en la que se completa el tratamiento radical.

¿Cómo aplica la ley en caso de renovación de un seguro de vida?

Las primas a partir de la renovación siguiente a la entrada en vigor del derecho al olvido oncológico no deberían tener en cuenta el cáncer superado.

¿Cómo aplica en la negociación sobre cobertura de incapacidades en un seguro de vida?

El cuestionario de declaración del riesgo no debe preguntar por un cáncer cuyo tratamiento radical haya finalizado hace más de 5 años sin recaída posterior.

¿Afecta a la renovación del carné de conducir?

Antes de esta normativa, las personas que habían tenido cáncer tenían que renovar su carné con mayor frecuencia (cada 3 o 5 años) debido a su historial médico. Ahora si se ha superado la enfermedad y se cuenta con un informe médico favorable, el tiempo de renovación será el que corresponda por edad, igual que cualquier otra persona.