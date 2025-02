Prensa Ibérica logra 35 premios en los European Newspaper Award

Los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos han ganado un total de 35 premios en la vigesimosexta edición de los European Newspaper Award, los premios de diseño más importantes de Europa.

La Provincia, el diario de Las Palmas de Gran Canaria, encabeza la lista con un total de 13 galardones. Le siguen los suplementos Abril y Activos con 7 premios y el diario regional gallego Faro de Vigo con 7.

Asimismo, el periódico valenciano Levante-EMV ha sido distinguido con 3 galardones y el diario asturiano La Nueva España ha ganado 5.

Por su parte, EL PERIÓDICO se ha llevado el galardón más importante, el European Newspaper of the Year, que lo reconoce como mejor diario europeo del año. Al ser el premio principal, no ha concursado en las demás categorías.

Una de las apuestas de EL PERIODICO destacadas por el jurado de los Award of Excellence 2025 / El Periódico

Los premios

Los European Newspaper Awards comprenden 20 categorías que premian la excelencia del diseño periodístico en diferentes ámbitos.

Estos van desde las portadas, las ilustraciones, las infografías, los suplementos o las coberturas especiales de la actualidad. Han participado periódicos de la mayoría de países europeos y la entrega de premios serán los días 23 y 24 de junio en el Palais Niederösterreich de Viena.

Los resultados de La Provincia

La Provincia y sus suplementos han sido premiados con un total de 20 galardones (sumando los de los suplementos del grupo que incluye) en los que se condecora su edición impresa. Ha ganado dos premios a mejor portada y tema de portada. Cuatro premios por primera plana de un diario local y 1 galardón por sus artículos sobre refugiados, por reportajes como ‘Senegal o el éxodo de un país herido’. Además, ha sido distinguido por su cobertura informativa durante la Dana con el premio al artículo Canarios, en la zona cero de la Dana: “lo hemos perdido todo”.

En cuanto al diseño, La Provincia ha sido reconocida con 2 premios, por ilustración e infografía impresa en su artículo ‘¿Qué había detrás de Dalí?'’.

¿Qué había detrás de Dalí? / El Periódico

Abril y Activos

Abril y Activos se han alzado con los premios a suplemento de fin de semana y a suplemento para ocasiones especiales y aniversarios. También se han llevado el reconocimiento por portada y tema, por artículos como: ‘El coste de la vivienda’ o ‘Europa bebe más de la cuenta’. Además, han sido distinguidos con tres premios por su infografía impresa y dos por la ilustración. Finalmente, han ganado el galardón por narrativa visual y narrativa visual alternativa.

Europa bebe más de la cuenta. / Editorial Prensa Ibérica

Los resultados de Levante-EMV

El periódico valenciano Levante-EMV se ha llevado tres premios por su compromiso con la información de la Comunidad de Valencia.

Ha ganado dos premios por sus artículos en la categoría de desastres naturales por la cobertura informativa sobre el fenómeno de la dana con entradas como: ‘Caos y devastación absoluta’, ‘Dana, viento y mar cálido: la tormenta perfecta’ y un galardón por sus páginas especiales.

Caos y devastación absoluta. / Editorial Prensa Ibérica

Faro de Vigo y La Nueva España

Faro de Vigo no se ha quedado atrás y se ha llevado 7 premios. Dos por sus fotorreportajes y páginas especiales. Otros dos por sus artículos sobre terror y guerra y protección medioambiental por su compromiso con el cambio climático.

Apuesta de Faro de Vigo reconocida por los Excellence Award 2025. / EPC

Asimismo, se ha hecho con un galardón por primera plana de un diario regional y ha ganado el premio a ‘Nuevas series, nueva impresión conceptual’.

El diario asturiano La Nueva España también ha sido reconocido en los galardones con 5 premios. Ha ganado un premio a la ilustración y dos por sus infografías impresas, con un reconocimiento especial de los jueces por la cobertura de la política.

Apuesta de La Nueva España premiada en los Excellence Award. / EPC

También se ha llevado uno por sus visualizaciones y el último pero no menos importante a primera plana de un periódico regional.

Este año han participado 22 países de toda Europa para ver reconocidos sus esfuerzos en el ejercicio del periodismo. La competición está compuesta por más de 3000 entradas repartidas en 20 categorías, lo que la convierte en uno de los certámenes de diseño más importantes del mundo.