¿Puedes llevar drogas para autoconsumo? Este y otros mitos, desmontados por la Policía Nacional

Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para la Policía Nacional a la hora de aclarar dudas y desmentir mitos sobre la legalidad en España. A través de su cuenta oficial en TikTok e Instagram, el cuerpo policial ha abordado un popular "verdadero o falso" en el que responde a preguntas frecuentes sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Desde si un detenido puede realizar una llamada hasta la posibilidad de portar drogas en la vía pública, la Policía aclara qué es legal y qué no. También detalla situaciones en las que los agentes pueden entrar en un domicilio sin consentimiento o realizar grabaciones en la vía pública. A continuación, desglosamos cada una de estas afirmaciones con más contexto legal:

¿Si soy detenido, tengo derecho a una llamada?

✔ Verdadero. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con un familiar o con una persona de su confianza para informar sobre su situación. No obstante, esta llamada debe realizarse en presencia de un agente, y en algunos casos, si la autoridad lo considera necesario, puede ser restringida temporalmente por cuestiones de seguridad o por la propia investigación.

¿Puedo llevar drogas por la calle si es para mi consumo?

❌ Falso. Aunque el consumo privado de drogas no es un delito en España, portar sustancias estupefacientes en la vía pública sí está prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto se considera una infracción grave y puede acarrear multas que van desde los 601 hasta los 30.000 euros, además de la posible incautación de la sustancia.

¿La policía puede grabarme?

✔ Verdadero. Los agentes pueden realizar grabaciones en la vía pública cuando estén en el ejercicio de sus funciones, especialmente en operativos policiales o manifestaciones, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, los ciudadanos también tienen derecho a grabar a los agentes, siempre que no interfieran en su trabajo o difundan las imágenes con intenciones ilícitas.

¿La policía no puede entrar en mi domicilio si me niego?

✔ Verdadero, pero con excepciones. La Constitución Española protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio, por lo que la policía no puede entrar en una vivienda sin el consentimiento del propietario o sin una orden judicial. Sin embargo, existen casos en los que los agentes pueden acceder sin permiso, como en situaciones de delito flagrante (cuando se está cometiendo un delito en ese momento dentro de la casa), incendios, inundaciones u otros riesgos inminentes que justifiquen la intervención inmediata.

¿Los detenidos tienen que ser registrados por un policía del mismo sexo?

✔ Verdadero, pero con excepciones. La normativa establece que los registros deben ser realizados por agentes del mismo sexo para garantizar la dignidad de la persona detenida. No obstante, en casos de urgencia o cuando no haya un agente del mismo sexo disponible, puede hacerlo otro policía si se justifica adecuadamente y no hay alternativa viable.