Luces, cámara, acción

"El último cuplé", "Los siete magníficos", "Singin’ in the rain", "King Kong", "Espartaco", "Help", "Godfinger"… A los que peinamos canas estas películas sin duda nos traerán recuerdos de nuestra vida. Con algunas sufrimos, con otras lloramos, con muchas nos reímos, también bailamos, en alguna ocasión pasamos miedo…

Cata de vinos de Monte la Reina a cargo de la CEO de la bodega, Carolina Inaraja Cortés. / INFORMACIÓN

Pues resulta que hoy, segundo sábado de febrero, se celebra el Día Mundial del Cine, con el que se quiere homenajear el poder de las películas para inspirar, emocionar y conectar a las personas en todo el mundo. Y, para colmo, la magia de la pantalla ha hecho que haya coincidido en el tiempo con que el Archivo Municipal de Alicante exhiba en estos momentos una exposición titulada "Alicante, una historia de cine", con carteles de películas como las antes mencionadas, de la colección que adquirió a Paco Huesca, propietario del antiguo cine Astorga, el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante.

Israel Aldeguer, del restaurante Toch. / INFORMACIÓN

Además de los carteles, en la sala de consulta del Archivo hay expuestas dos vitrinas. En una de ellas podemos encontrar fotos en blanco y negro como homenaje al cine español con imágenes de actores, actrices, rodajes y películas de entre los años 50 y 70, de la donación altruista de la colección de Juan de Mata Moncho Aguirre. En la segunda, gracias también a la generosa donación de la familia Sánchez Moreno, se pueden ver preciosos y coloridos programas de mano de cine de los años 30 y 40 del pasado siglo.

Amplia oferta de bebidas en el evento de Grupo Tabarca. / INFORMACIÓN

La exposición también cuenta con ocho paneles colocados en los ventanales de la fachada del Archivo donde se muestran varios salones cinematográficos en las calles del centro de Alicante, con fotos de Francisco Sánchez. También hay imágenes de Eugenio Bañón de los artistas que venían a Alicante a promocionar sus películas.

Propietarios de Teskiya, Imperial Gourmet y La Coctelería. / INFORMACIÓN

Con motivo de esta celebración cinematográfica, ayer hubo una visita especial en el Archivo Municipal. Algunas personas, vinculadas al arte o a la cultura, acudieron a la invitación de Susana Llorens, archivera municipal, a contemplar esta muestra. Gabriel Segura Herrero, cronista oficial de Elda, señaló en su visita que "el cine, durante muchos años, fue el ocio por excelencia. Acudir a una sala y pasar la tarde del sábado viendo un programa doble comiendo palomitas o pipas era lo más de lo más".

Representantes del restaurante Insensato y La Coctelería de la galería Churruca. / INFORMACIÓN

También admirador del séptimo arte, el pintor y escultor Joan Castejón, uno de los principales representantes del realismo social del Grupo de Elche, lamentó que las próximas generaciones no podrán disfrutar de estos carteles de las películas de su época, "porque ahora todo es digital y no se hace casi nada en papel".

Lucía Deza, David Rodríguez, Álvaro Torres y Rafa Padilla. / INFORMACIÓN

Por su parte, el geógrafo Jorge Olcina, y director de la sede de la UA en la ciudad de Alicante, confesó viendo el cartel que Espartaco era la película favorita de su padre y que la había visto incontables veces. Para la periodista y documentalista Elvira Rodríguez, el hecho de que exista un día mundial del cine da muestra del poder de esta industria para influir incluso en nuestro ánimo. Por su parte, el politólogo Pepe Ferrándiz confesó contemplando el cartel de la película King Kong de 1933 que la primera vez que la vio fue en el Teatro Principal, cuando pasaban películas antes de dedicarse en exclusiva a la escena. Pues esta tarde, a festejar el día viendo alguna de esas "películas de nuestra vida".

Alimentando a los que nos alimentan

Diez años lleva celebrando el Grupo Tabarca un evento que se ha convertido en un acto lúdico-gastronómico-empresarial, en el que esta distribuidora de bebidas y alimentación convoca a sus proveedores a que presenten sus nuevos productos y al que invita a lo más granado de la gastronomía, hostelería o establecimientos especializados de alimentación tradicional de Alicante.

Entre los que pudimos ver, Germán Baeza (La Peña), María José López Beviá y Zhaira García (Imperio Gourmet), Héctor, Emilio y María del Barrio (Grupo Forty), Luis Pérez Cerdán (Insensato), Israel Aldeguer (Toch), Fernando Sepulcre (La Marmita), Luis Locatti (La coctelería de Churruca), Lucía Deza y Jorge Basiliades (Vaivén de Pilar de la Horadada) o Esther Muñoz (Teskiya). También Silvia Adriasola o Sonia Castedo.

El hotel Alicante Golf fue el anfitrión de este encuentro que transcurrió durante una buena parte del día, con sol espléndido por cierto y que hizo que el jardín se llenara para aprovechar la luminosa y templada tarde y, de paso, hacer fotos a los patos que se acercaban a ver si picoteaban algo de lo que había por allí de restos de comida… Una estupenda jornada que incluyó tres catas de vinos de Legaris, Monte La Reina y un tequila.

Tuvimos la posibilidad de probar distintas cervezas, vinos, refrescos, aguas, cavas, vermouth, bebidas espirituosas, lácteos, champagne, finos, licores o zumos. Y algunos novedosos como bebidas energéticas con sabor a coco, o rebujito embotellado. Respecto a la alimentación, quesos, embutidos, patés o productos lácteos. Un auténtico placer gastronómico que irán probando en sus restaurantes favoritos.