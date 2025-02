En busca del secreto de la longevidad

Los centenarios crecen en número como ningún otro segmento de la población. De hecho, este grupo etario se ha triplicado en las últimas décadas, dando lugar a lo que ya se denomina "gero boom". España, uno de los países occidentales con una esperanza de vida más alta, tiene 19.639 personas que han cumplido los cien años o más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2022 (último año disponible). Sin embargo, es el colectivo sobre el que menos se conoce, debido a la escasa disponibilidad de estudios clínico-epidemiológicos amplios y detallados.

El proyecto Renace (Registro Nacional de Centenarios de España), promovido por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y liderado desde Galicia por Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de esta entidad; Cristina Santomé Sánchez y Lorenzo Armenteros, pretende avanzar en el conocimiento sobre el envejecimiento extremo. Tras una fase piloto iniciada en 2011, los investigadores quieren ahora avanzar en la comprensión de la longevidad a través de una investigación epidemiológica, clínica, bioquímica y genética de este colectivo con el objetivo de identificar los perfiles asociados al envejecimiento saludable y poder así promover estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, según la doctora Rodríguez Ledo.

"La idea es buscar biomarcadores asociados al envejecimiento activo que nos permitan conocer qué factores están relacionados con la longevidad extrema y poder, aprendiendo del legado de nuestros centenarios, tener una vida en la que envejecer sea también darle calidad de vida a los años y no solo años a la vida", explica la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

"Los centenarios son supervivientes, están poco enfermos y van poco al médico" Pilar Rodríguez Ledo — Médica de familia

"Estamos en una sociedad en continuo cambio y diez años en distintas generaciones marcan muchas diferencias. Y no es que ya no vayan a ser lo mismo ahora que hace diez años, sino que dentro de 10 años seguramente no van a tener nada que ver con los centenarios de hoy, porque ahora estamos hablando de aquellos que han nacido en los años 20 del siglo XX. Muchos hombres murieron en la guerra. Son poblaciones que no solamente tienen características de salud, sino sociodemográficas e históricas que las condicionan. Y está claro que los que han nacido en el año 2000 poco van a tener que ver con estos cuando en 2100 sean centenarios", explica Rodríguez Ledo.

Esto significa también que la longevidad requiere de una investigación continua. "Más allá de hacer un corte episódico, lo que es importante es ir viendo cómo todos estos cambios en los determinantes sociales, en los estilos de salud, etcétera, van mejorando o lo contrario, haciendo mella en la salud de las poblaciones. Está claro que la falta de ejercicio físico, el uso de pantallas desde niños, la mayor tasa de obesidad infantil y el consumo de comida precocinada no pueden ayudarnos a tener una mejor longevidad", advierte.

Fase de pilotaje

De la situación clínica y funcional de los centenarios se desconoce casi todo. Según la presidenta de la SEMG, porque no son usuarios habituales de los sistemas de salud. "Son verdaderos supervivientes, están poco enfermos y van poco al médico. Sabemos, por la fase de pilotaje, que han tenido estilos de vida más o menos saludables, que hay un porcentaje muy pequeño de fumadores, y que tienen unas tasas de cáncer, diabetes y obesidad muy bajas, por debajo del resto de la población", explica.

La fase piloto incluyó a 73 personas –15 varones (20,5%) y 58 mujeres (79,5%)– con una media de edad de 102 años. Los resultados del estudio, publicados en 2018 en la revista 'Medicina General y de Familia' de la SEMG con el título 'El moderno gero boom: análisis de la fase piloto del Registro Nacional de Centenarios de España Renace', desvelaron que el estado de salud general, funcional y cognitivo de los centenarios era en promedio bueno, dentro de la fragilidad y complejidad pluripatológica de este heterogéneo grupo etario.

El 62,7 por ciento de estos centenarios autovalora su salud como buena. Las enfermedades crónicas más frecuentes son la artrosis (68,1 %) y la hipertensión arterial (46,5%). El 91% nunca ha fumado y en conjunto, con y sin ayuda, sale a la calle el 45,1%. El 30% tuvo un ingreso hospitalario en el último año y el 63% ha sido intervenido quirúrgicamente a lo largo de su vida, siendo las principales causas la ortopédica (16,4%) y las cataratas (15,1%).

Los medicamentos más prescritos por receta son los inhibidores de la bomba de protones (47,9%), el paracetamol (45,2%), los diuréticos (41,1%), el ácido acetilsalicílico (37,5%), las benzodiacepinas (32,9%), los laxantes (29,2%), los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (16,4%) y los antidepresivos (13,7%). El 17,1 % de los centenarios no toma ningún fármaco.

El grupo del proyecto Renace espera contar con entre el 5 y el 10% de los centenarios, esto es, entre 900 y 1.900 personas, para la nueva fase del estudio.