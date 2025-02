El pasado de Montoya de 'La isla de las tentaciones': así suena la canción que sacó antes de romperse la camisa

La televisión española ha sido testigo de numerosos momentos virales, pero pocos han traspasado fronteras como lo ha hecho José Carlos Montoya. Su desgarradora (nunca mejor dicho) reacción en 'La isla de las tentaciones, corriendo por la playa al descubrir la infidelidad de su pareja (Anita), no solo conmocionó a los espectadores españoles, sino que también captó la atención de la televisión estadounidense. La icónica actriz y presentadora Whoopi Goldberg, en su programa 'The View', no pudo contener la risa y comentó: "Nunca había visto una reacción así, es puro dramatismo televisivo". "Puro cine", como ya había comentado más de una persona en redes sociales.

Pero detrás de este concursante que ahora es tendencia global hay una historia de tradición flamenca y una pasión por la música que corre por sus venas.

Un legado flamenco en la sangre

Montoya no es un desconocido en el mundo del arte. Su vínculo con la música viene de familia, y su apellido está cargado de historia dentro del flamenco. Su tío abuelo fue Enrique Montoya, una de las voces más emblemáticas de la copla y el flamenco. Enrique, nacido en Utrera, dejó una huella imborrable en la música, destacándose como un artista versátil que llevó el flamenco a escenarios internacionales. Con canciones como Malena y Carretera y manta, logró reconocimiento más allá de las fronteras españolas.

Aunque la figura de su abuelo es menos conocida, Montoya ha hablado en varias ocasiones de su profunda influencia en su vida y en su amor por la música. Criado en un entorno donde el flamenco era más que una simple expresión artística, desde joven participó en reuniones familiares y tablaos locales, donde desarrolló su talento. Su voz y su pasión por la guitarra lo convirtieron en un artista en crecimiento dentro del circuito flamenco sevillano.

De la música a la televisión

Antes de saltar a la fama por la televisión, Montoya ya había orientado su esfuerzo a dar pasos firmes en el mundo de la música. Su primer sencillo en solitario, Me gusta, me gusta, mostró su faceta como compositor e intérprete, fusionando flamenco con ritmos más modernos. Sin embargo, su presencia en la pequeña pantalla no es algo reciente.

En 2020, fue pretendiente en el desaparecido programa de citas Mujeres y hombres y viceversa, y en 2022 participó en The Language of Love, un reality británico donde españoles e ingleses buscaban el amor en una finca andaluza. Pero fue en El Conquistador, el exigente concurso de supervivencia de TVE, donde Montoya demostró su fortaleza y resistencia, conociendo allí a Anita Williams, su actual pareja y protagonista de la traición que lo llevó a convertirse en fenómeno viral a nivel mundial.