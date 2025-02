Las jóvenes lideran el despertar bisexual: "Hay hartazgo de la masculinidad tóxica"

Si años atrás el movimiento gay fue el que protagonizó la revolución sexual con su ‘salida del armario’, la orientación sexual no normativa más extendida hoy día es la bisexualidad, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Las razones de por qué esta opción sentimental y sexual está liderada por ellas –más que por ellos– son tan variadas como personas bisexuales existen. Pero la evidencia apunta a que vivir con normalidad o no la bisexualidad está muy relacionado con los estereotipos de género.

Mientras los hombres aún sienten como una losa la presión de la masculinidad hegemónica heterosexual, que castiga al disidente, las mujeres, especialmente un grueso de jóvenes, se han liberado de las imposiciones sexuales, “romper los cánones”, disfrutar de su orientación sin esconderse y, de paso, alejarse de las masculinidades tóxicas.

Estudios internacionales, como el publicado en ‘The Journal of Sex Research’, revelan que el número de personas bisexuales se ha triplicado en los últimos 30 años, de 1989 a 2021. La investigación, realizada con datos de 34.524 estadounidenses, indica además que las mujeres que se identifican con esta orientación sexual asciende al 3,7%, frente a un 1,2% de los hombres.

En España, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ha indagado sobre este asunto, publicada en marzo de 2023, muestra que un 3,7% de los españoles son bisexuales, 1,8 puntos más de los que se declaran homosexuales (1,9% de la población).

Y, el porcentaje de las mujeres ‘bi’ dobla al de los hombres, 4,9% frente a 2,4% de hombres. A su vez, es un tendencia sexual protagonizada por jóvenes: el 16% de los que tienen entre 18 y 24 años son bisexuales, frente al 1,5% de los que han cumplido entre 45 y 54 años. A partir de esa edad, los porcentajes decrecen aún más.

Jóvenes

Es evidente que se trata de una orientación sexual predominante entre los más jóvenes porque los cambios sociales han provocado una mayor aceptación del movimiento LGTBI+, a la par de que se está produciendo una crisis de las parejas y familias ‘tradicionales’. Pero, ¿por qué entre las jóvenes y no entre los jóvenes? Las razones son variadas, según los expertos consultados.

“Yo diría que los motivos son culturales y sociales y no neurobiológicos. Hombres y mujeres pueden ser bisexuales por igual pero las mujeres no se esconden, viven y disfrutan con más libertad esta orientación sexual porque no se ven tan penalizadas por la homosexualidad. Mientras que los hombres sí siguen sufriendo presión para definirse como heterosexuales o homosexuales, están más polarizados”, opina Cecilia Bizzotto, socióloga y experta en relaciones no monógamas.

“El motivo es la bifobia: los hombres que desafían la masculinidad hegemónica sufren insultos, agresiones y un castigo directo y agresivo, por lo que, si quieren vivir su bisexualidad, muchos buscan el anonimato”, sostiene Daniel Valero, autor del libro sobre bisexualidad 'Confundidas, indecisas, promiscuas' , quien considera que las mujeres, “al pertenecer al grupo que sufre menos presiones, tienen más afinidad hacia el colectivo LGTBI+”.

Jóvenes rebeldes

A su vez, Isabel Muntané, codirectora del Máster en Género y Comunicación de la UAB, incide en los estereotipos de género: “Los hombres han sido educados en los cánones de una masculinidad hegemónica y no quieren ser leídos como gais, porque no son verdaderos hombres para esa masculinidad: por tanto, si viven la bisexualidad, lo hacen a escondidas. Las mujeres, en cambio, hemos hecho mucho para romper con las imposiciones sexuales masculinas, nos hemos rebelado y esto nos ha llevado a explorar otras sexualidades con las que nos sentimos respetadas y entendidas”.

Coincide con estos planteamientos la sexóloga Carme Sánchez, quien añade otras posibles explicaciones al fenómeno. Por un lado, la crisis de la pareja tradicional que está más normalizada entre los jóvenes. “Ellas quieren ser más honestas consigo mismas y se ve más apertura a la diversidad sexual”, indica. A su vez, “puede estar influyendo el hartazgo hacia la masculinidad tóxica y las violencias”, al igual que la pornografía, que ha normalizado la imagen de dos mujeres teniendo relaciones sexuales.

Respecto al machismo violento, Bizzotto –portavoz de JOYclub, comunidad basada en la sexualidad liberal–, puntualiza que si una mujer “jamás se ha visto atraída por el mismo sexo, es difícil que se haga bisexual; pero si ha sentido atracción de alguna forma por las mujeres y ha sufrido violencia, puede dar más fácilmente el salto en sus nuevas relaciones”. “No sé en qué porcentaje puede estar influyendo pero cada vez encuentro a más mujeres que dicen que están hartas y no quieren tener más relaciones con los hombres”, añade.

Por último, la sexóloga indica dos posibles razones más: que entre las mujeres siempre se ha vivido con naturalidad la intimidad, las caricias, los abrazos o que se adopten posturas o actitudes tradicionalmente masculinas, cosa que no suele suceder al revés. “Por ejemplo, una mujer puede vestir como un hombre pero un hombre no puede llevar falda”. Y todo esto puede estar ayudando a normalizar y visibilizar la bisexualidad femenina y no tanto la masculina.