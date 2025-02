Un médico sevillano certifica cómo las superbacterias ganan a los antibióticos: "Muchas muertes en España son evitables"

En filosofía, La tragedia de los comunes es un concepto que se utiliza cuando un problema es tan frecuente que se normaliza, no suscita interés en la sociedad y deja de ser noticia. Hoy en día, las bacterias que resisten al efecto de los antibióticos, aquellas especialmente presentes en infecciones de orina, neumonías o enfermedades endovasculares que provocan un alto porcentaje de muertes en España, se consideran infecciones tan frecuentes como irreversibles. La sociedad, las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica se "han acostumbrado a vivir con ellas" bautizándolas como una pandemia silenciosa, y convirtiéndose en un problema de salud pública directamente vinculado al uso de los antibióticos.

El jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de Rocío, el jiennense José Miguel Cisneros, ha liderado junto a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet que recibe el nombre de Burden of bacterial antimicrobial resistance among hospitalised patients in Spain: findings from three nationwide prospective studies. En él desvela que en España en 2023 de los 170.000 pacientes diagnosticados con infecciones por bacterias multirresistentes, 26.000 murieron, un 88,2% más que las 3.058 muertes que publicó el Ministerio de Sanidad en 2015 y las 1.899 del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Esta novedosa investigación, que se ha llevado a cabo junto a 130 hospitales nacionales y 400 profesionales durante los años 2018, 2019 y 2023, ha vuelto a poner sobre la mesa el incesante aumento de muertes "evitables" relacionadas con estas bacterias, la importancia de concienciar a la población sobre el uso de antibióticos, y la necesidad de invertir en formación a los especialistas que forman parte del sistema sanitario.

Este doctor puso en marcha en 2017 un estudio sin financiación que ha examinado durante tres años diferentes y con una muestra del 40% de las camas de los hospitales en España la cantidad de infecciones por bacterias multiresistentes y el número de muertes a los 30 días del diagnóstico. En este sentido, sobre esos datos observados, se ha realizado una estimación del número de infecciones y muertes en España ese mismo año. "Este método no se había llevado a cabo anteriormente en ningún estudio sobre este tipo de bacterias", destaca el doctor Cisneros en una conversación con El Correo de Andalucía. Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer de este informe, explica, es que el número de muertes entre 2018, 2019 y 2023 "se mantienen muy elevadas". Ante esta situación, sostiene que lo que se hace a día de hoy desde el sistema sanitario "no es suficiente". "De esta información no se puede asegurar qué pasará en los próximos años, pero de seguir así lo esperable es que siga habiendo un número insoportable de infecciones y sufrimiento, y lo más importante es que estas son evitables", afirma este investigador.

La metodología del estudio es diferente a las llevadas a cabo anteriormente porque lleva a cabo un rastreo de la infección en los pacientes 30 días después del diagnóstico. Por ello, han detectado un mayor número de muertes y casos que los registrados por el Ministerio de Sanidad y el ECDC anteriormente. Por su innovación, este estudio, destaca el doctor, es exportable a otros países. "Pueden utilizarlo porque se ha demostrado que es eficiente aunque conlleve invertir mucho tiempo".

En esta misma línea, otra de las grandes conclusiones que ha esclarecido este informe es la localización de estas superbacterias. "Ya están en la calle. Antes se asociaban mucho a los hospitales, pero esta investigación revela que solo el 45% de los ingresados se contagiaron en planta, un porcentaje que está bajando", puntualiza.

Las superbacterias aparecen y "se fortalecen" con el uso de los antibióticos. Esto quiere decir, según el doctor, que "a mayor presión antibiótica, mayor resistencia de las bacterias a los fármacos", una evidencia que "está científicamente demostrada". "España es unos de los países a nivel mundial donde más antibióticos se ingieren sin ninguna razón aparente que lo justifique, es una cuestión cultural", asegura el experto. En este sentido, esta investigación revela una solución a la problemática: "Si la presión antibiótica baja, también baja la resistencia de este tipo de bacterias".

Por ello, recuerda el investigador, la mentalidad de los ciudadanos debe cambiar: "El antibiótico no es un paracetamol, no debemos usarlos sin una receta, hay que tomar la dosis justa que recete el médico, ni un gramo más", subraya.

"¿Podrían llevar a cabo antibióticos más eficaces que derrotaran a estas superbacterias?". El doctor reconoce que es clave que la investigación desarrolle nuevas moléculas eficaces frente a estas bacterias multiresistentes, pero, confiesa, "los antibióticos son menos rentables para las farmacéuticas". En este sentido, la Unión Europea "ha hecho un gran trabajo" financiando antibióticos estratégicos, pero aun así, recalca, es muy importante que mejoremos el uso de los que tenemos. "Se pueden tardar 10 años en desarrollar un antibiótico nuevo, tenemos que ser capaces de mejorar los que tenemos y usarlos adecuadamente", insiste.

El problema, por lo tanto, no es la presencia de antibióticos, que es un fármaco clave en los avances de la medicina desde 1928, sino su correcta administración al paciente. "Sin ellos no es posible un trasplante, ni el tratamiento del cáncer", sostiene.

Mayor financiación para formar a los médicos en el uso de los antibióticos

Esta extensa investigación, según el doctor Cisneros, pone en evidencia tres importantes cambios para que el sistema sanitario mejore y consiga evitar miles de muertes en un futuro. En primer lugar, concienciar a la sociedad para que recurra a los antibióticos solo cuando haya una prescripción médica. En segundo lugar, elevar el nivel de formación a los médicos, lo que lleva al tercer cambio: obtener una mayor financiación por parte de las autoridades sanitarias para que doten de recursos necesarios para implementar programas de formación en todos los centros.

"España tiene el Plan de Lucha contra la Resistencia desde 2014, que es un buen plan, pero su nivel de financiación es muy pequeño", reconoce el Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío. Por lo tanto, según recalca, es necesario impulsar el Programa de Optimización de Antibióticos (PROA), una formación "fundamental" para que los médicos actualicen sus conocimientos con relación a los avances médicos en antibióticos. Esta financiación, afirma, es a día de hoy "muy baja" y este programa no se está llevando a cabo en todos los centros sanitarios. Un claro ejemplo de ello es el Centro de Atención Primaria, uno de los principales focos donde se recetan antibióticos. "Allí apenas está llegando este programa para formar a los médicos", añade. Por otra parte, Cisneros reclama que la especialidad de Enfermedades Infecciosas sea una realidad en España, el único país de Europa que todavía no la tiene aprobada. "Necesitamos tener infectólogos que trabajen de la mano con los microbiólogos para llevar a cabo los diagnósticos", remarca.

