Pablo Bustinduy: "Queremos generar las condiciones para que la gente mayor pueda seguir viviendo en su casa"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llevó el martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley de dependencia y discapacidad, en busca de un nuevo marco legal que promueva la autonomía, los cuidados en el hogar y una mayor inclusión social de las personas con discapacidad. Pero ha recibido duras críticas porque la ley no contempla nueva financiación, pese a los déficits y largas listas de espera del sistema de dependencia. El ministro recibe al El Periódico en plena polémica, responde a las críticas y desgrana los principales avances de la reforma.

Si tuviera que destacar tres aspectos de la ley, ¿cuáles destacaría?

Los nuevos derechos subjetivos, es decir, exigibles, como el derecho a la teleasistencia, al que queremos que todo el mundo tenga acceso, y a la accesibilidad universal, para facilitar, por ejemplo, las obras de ascensores o rampas en las comunidades de vecinos. En segundo lugar, las nuevas prestaciones y servicios. Específicamente, la ampliación de la ayuda a domicilio, que ahora servirá para hacer la compra o ir al médico. Y, en tercer lugar, la agilización de procedimientos, con pasarelas automáticas.

"La dependencia necesita financiación, pero también una mejora del modelo y estamos haciendo las dos cosas a la vez"

¿La eliminación del periodo de suspensión de dos años en las prestaciones económicas que introdujo el PP permitirá percibir la ayuda desde que se inicia la solicitud, con efectos retroactivos?

La reforma elimina ese periodo de carencia de dos años, restituyendo los derechos de aquellas personas que aún estaban afectadas y garantizando que no pueda volver a aplicarse. El derecho a la prestación económica se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud, si no hay resolución.

"Hay pocos precedentes de un esfuerzo como el que se lleva haciendo desde el 2020, con un aumento del 150% de la financiación"

La ley ha recibido duras críticas. Entidades del sector señalan que como no contiene financiación, los nuevos derechos y servicios quedarán en papel mojado. ¿Qué opina?

Lo primero, yo no he escuchado críticas sobre el contenido de esta reforma, sobre la ampliación de derechos o la mejora administrativa que implica. Sí he escuchado un planteamiento recurrente sobre la necesidad de financiación del sistema de la dependencia, y mi obligación es decir que hay pocos precedentes de un esfuerzo como el que se lleva haciendo desde el 2020, con un aumento del 150% de la financiación. El año pasado, incluso con presupuestos prorrogados, el gasto del Estado aumentó en 215 millones de euros y transferimos mil millones de fondos europeos para el cambio del modelo de cuidados. Y la senda de crecimiento la vamos a mantener. La dependencia necesita financiación, pero también una mejora del modelo. Estamos haciendo las dos cosas a la vez.

¿No quedará entonces en papel mojado?

Estamos mejorando el sistema y proyectándolo hacia el siglo XXII para que tengamos un sistema de cuidados con dignidad. Cambiando el modelo de macro residencias, por el de cuidados en casa, multiplicando los apoyos y los soportes, reduciendo la burocracia y eliminando los recortes. Y decir que como hay listas de espera y hay que mejorar la financiación que heredamos de los recortes del PP, no hay que mejorar el sistema, sería como decir que como hay problemas en los centros de salud, no hay que invertir en investigación del cáncer. Hay que hacerlo todo y lo estamos haciendo. La lista de espera se ha reducido un 40% en los últimos años.

¿Aumentará la financiación en 2025 si no hay presupuestos?

La financiación de la dependencia en 2024, con presupuestos prorrogados, alcanzó un máximo histórico. Aún así, yo trabajo sin descanso para que haya presupuestos y para que el sistema de la dependencia, la protección social de las familias, la conciliación, la retribución de los permisos parentales o la pobreza infantil sean prioridades y cuenten con más recursos. De eso van los presupuestos, y yo confío y además estoy convencido de que los habrá.

"Queremos que el centro de gravedad pase a la atención personalizada y a generar las condiciones para que la gente siga viviendo en su casa"

Uno de los nuevos derechos más llamativos es que el dependiente o discapacitado pueda decidir dónde vivir. Una aspiración que queda muy bien sobre el papel pero, ¿cómo se conseguirá?

Cambiando el modelo y haciendo que las preferencias, los deseos y las necesidades de los usuarios sean prioritarios. En un sistema hasta ahora residencial, muy centrado en la gestión de grandes instituciones, los criterios que lo rigen son la gestión del edificio, el personal, la plantilla, los proveedores, etc. Queremos que el centro de gravedad pase a la atención personalizada y a generar las condiciones para conseguir lo que quiere el 90% de la gente: seguir viviendo en su casa, en su pueblo o en su ciudad todo el tiempo que sea posible. Un sistema público que ponga los deseos de los usuarios en el centro.

Los trámites para solicitar las ayudas son complicados y, muchas veces los tienen que hacer personas mayores sin ayuda porque los servicios sociales y de atención están desbordados, lo que retrasa el acceso. ¿Se va a hacer solucionar?

La ley tiene vocación de simplificación administrativa porque los procedimientos son farragosos, lentos e implican enormes dificultades para los usuarios. Hemos incluido cosas como el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33% para las personas en situación de dependencia, lo que elimina la necesidad de hacer un segundo procedimiento. Y hemos incluido también la agilización de las actualizaciones de los programas individuales de atención, por ejemplo. Y vías de urgencia, para poder atender aquellas necesidades sobrevenidas de manera prioritaria.

El procedimiento de urgencia [para acceder a las ayudas] debería tener flexibilidad para poder adaptarse a situaciones de especial vulnerabilidad, como las caídas graves

Una situación muy complicada y sobrevenida son las caídas graves, que dejan a personas inmovilizadas de la noche a la mañana y a hijos desesperados porque tienen que cuidar de repente de sus padres. ¿Se incluirán estas situaciones en la vía de urgencia?

El procedimiento de urgencia debería tener flexibilidad suficiente para poderse adaptarse a situaciones de especial vulnerabilidad y es importante también el desarrollo de un Plan Anticaídas, porque efectivamente se ha convertido en uno de los principales problemas. También hay que trabajar en el enfoque preventivo que facilita el desarrollo tecnológico y el derecho a la teleasistencia. Y otra cuestión que incorpora la reforma es la provisión de productos de apoyo, que hasta ahora no se ofrecían, como sillas de ruedas o andadores, en servicio de préstamo.

