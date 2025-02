La justicia italiana ordena que el hijo menor de Juana Rivas vuelva a Cerdeña con su padre

La justicia italiana ya se ha pronunciado: la custodia del hijo pequeño de Juana Rivas se otorga, en exclusiva, a su expareja, Francesco Arcuri. Según ha adelantado Ideal, y ha confirmado su abogado, Enrique Zambrano, a El Periódico de España, el Tribunal de Cagliari ha determinado que el pequeño debe volver con su padre y que, de aquí en adelante, la madre solo podrá ver al niño en Cerdeña (Italia).

El niño, cuya custodia ostenta el padre, lleva viviendo en España desde las vacaciones de Navidad. Aprovechando la visita, el 7 de enero, y después de acudir a distintas instancias judiciales, el equipo legal de Rivas consiguió que el menor fuera escuchado por una jueza en Granada. Esta, con el apoyo de la Fiscalía, determinó que el niño pudiera quedarse por el momento en España.

Cinco días antes, los abogados de Rivas habían solicitado ante la Corte de Apelación de Cagliari que el pequeño permaneciera en España al "entender que se encuentra en una situación de riesgo". Aseguraban que el pequeño había relatado "que su padre le coacciona y amenazaba )obligándole a mentir sobre el maltrato que sufre), para declarar a su favor en el procedimiento italiano". El hijo mayor de la expareja, de 18 años y residente de España, también grabó un vídeo, difundido a los medios de comunicación, asegurando que su hermano pequeño "vive con un maltratador" y que "se siente en riesgo de muerte".

Fin de las visitas a España

Al fin, este martes se ha dado a conocer la decisión de la justicia italiana. En la resolución, a la que ha tenido acceso el Periódico de España, el tribunal explica que no ignora el principio según el cual, por el interés superior del menor, debería garantizarse el cumplimiento de la biparentalidad, entendiéndose esta como "la presencia común de los padres en la vida del niño, adecuada para "garantizarle un hábito estable de vida y fuertes relaciones emocionales con ambos".

Por eso mismo, y por "la oportunidad de cultivar el vínculo entre los dos hermanos", explican que se dispuso que el menor pudiera ir a España cerca de su madre y de su hermano para pasar tiempo con ellos y con su familia materna durante el verano y las vacaciones de Navidad".

"Sin embargo, los acontecimientos recientes han dejado claro que este método ya no se puede aplicar", exponen. "Como se ha dicho varias veces, de hecho, Juana Rivas, independientemente de las órdenes del juez y, sobre todo, de las necesidades y sentimientos del menor, ha retenido ilícitamente en España a Daniel, que hasta la fecha aún no ha regresado a Carloforte y que a partir del 22 de diciembre de 2024 ya no tiene ningún contacto con su padre, su escuela y sus amigos".