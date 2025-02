"Jincho va 'fumao'": La preocupante advertencia de este centro veterinario de la Comunidad Valenciana

Dejar productos tóxicos en los parques, sea cual sea su procedencia, es un peligro para nuestras mascotas. Esta es la historia de Jincho, ahora famoso en Instagram gracias al reel que compartió su clínica veterinaria de confianza: "Al pobre lo han traído porque se ha tragado una bola verde en el parque", comenta la veterinaria con el can en brazos, con los ojos completamente llorosos y temblando. "Jincho va fumado" determina la experta tras comprobar que los efectos coinciden con los de algún tipo de sustancia estupefaciente.

"Gente desalmada", según la dueña, es la que seguramente haya perdido la misteriosa bola que provocó que los dueños tuvieran que ir corriendo al veterinario. Pero, ¿por qué es importante llevar corriendo a tu mascota a urgencias veterinarias en el caso de enfrentarte a una situación semejante tras un paseo en el parque?

Ingreso con gotero y luz calmada

"En casos como estos lo que hacemos es ingresar", comenta la veterinaria del centro clínico de Torrent antes de explicar cómo se deja ingresados a los perros en estos casos, que descansarán hasta que se les pase el efecto de la sustancia estupefaciente en "cama" y con gotero, para evitar la deshidratación.

Y es que es muy importante no dejar que tu perro coma objetos desconocidos del parque, al no tener clara la procedencia ni saber si alguien ha podido dejarlos intencionadamente para hacerles daño. En el caso de no poder evitar la ingesta, observar al animal y acudir a un centro veterinario es determinante para garantizar el buen estado de salud del animal.