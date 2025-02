Nebulossa en el ojo del huracán: discusión pública, insultos y... ¿estrategia de marketing?

Nebulossa, el dúo alicantino que conquistó al público al ganar el Benidorm Fest 2024 y representar a España en Eurovisión con su polémico tema Zorra, vuelve a estar en boca de todos. Pero esta vez, no por su música. El grupo ha sido pillado en plena discusión callejera en el corazón de Madrid, concretamente en la popular plaza de Chueca. ¿Problemas internos o un brillante golpe publicitario? Todo apunta a que Nebulossa sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla.

La discusión de Nebulossa que nadie esperaba: "¡Eres una chalada!"

Los testigos no daban crédito. En una terraza madrileña, los integrantes de Nebulossa, Mery Bas y Mark Dasousa, se enzarzaron en una acalorada discusión. Gritos, miradas fulminantes y frases lapidarias. Según se aprecia en las imágenes que se han hecho virales, Mark espetó a Mery: "¡Eres una chalada!". Mery, lejos de quedarse callada, se levantó de un salto y contraatacó: "¡Chalado, tú!". Pero lo mejor estaba por venir. Mark, visiblemente alterado, continuó la discusión hasta que Mery remató el espectáculo con un contundente: "¡Qué te calles!".

¿Espontaneidad o actuación? La escena, digna de una telenovela, ha dejado a todos con la duda. Especialmente porque Nebulossa, en un movimiento que parece demasiado oportuno, ha lanzado justo al día siguiente su nuevo single "Venenosa" en colaboración con la inigualable Mónica Naranjo. ¿Casualidad? Permitidnos dudarlo.

¿Discusión real o estrategia "venenosa"?

El momento no podría haber sido más "casual". Después del revuelo mediático causado por las imágenes de la discusión, Nebulossa ha soltado su bomba musical: "Venenosa", un tema cargado de intensidad junto a Mónica Naranjo. Sin embargo, por el momento, no se han publicado imágenes oficiales que confirmen que se trata de una estrategia de marketing. Vamos, que si esto no es marketing, se le parece mucho. La pregunta está servida: ¿Nos han tomado el pelo con una pelea de mentirijillas para promocionar su nuevo hit?

No sería la primera vez que un artista recurre al drama para ganar visibilidad. Y es que Nebulossa no da puntada sin hilo. Con su estilo provocador, este dúo sabe perfectamente cómo generar conversación. La jugada, desde luego, les ha salido redonda. Las redes sociales arden, los vídeos de la pelea acumulan miles de reproducciones y "Venenosa" ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del momento. Nebulossa lo ha vuelto a hacer: el público, de nuevo, a sus pies.

De Eurovisión a la polémica: Nebulossa nunca decepciona

Recordemos que Nebulossa, compuesto por la carismática Mery Bas y el productor Mark Dasousa, representó a España en Eurovisión 2024 en Malmö, Suecia. Su actuación, octava en el orden de la gran final celebrada el 11 de mayo, les llevó a obtener la posición 22 del festival con el provocador tema Zorra. Aunque la clasificación no fue la esperada, su paso por Eurovisión dejó huella.

Ahora, con "Venenosa" en el mercado y un drama público de por medio, Nebulossa vuelve a ser tendencia. Pero la duda persiste: ¿hemos sido testigos de un simple encontronazo entre colegas o de una jugada magistral para promocionar su nuevo single? Sin imágenes oficiales que confirmen una estrategia planificada, la incógnita sigue abierta.

Nebulossa: reyes del eurodrama... y del marketing

Si algo ha quedado claro es que Nebulossa entiende el negocio. Una discusión pública con frases explosivas, seguida inmediatamente del lanzamiento de "Venenosa" junto a Mónica Naranjo, huele demasiado a estrategia. Pero sin pruebas concluyentes, todo queda en el aire. Y con lo que nos gusta un cotilleno, vaya que ha funcionado. Las redes hierven, la prensa no habla de otra cosa y el nombre de Nebulossa se repite sin descanso.

¿Nos han engañado? Probablemente. Pero no podemos negar que nos encanta. La mezcla de polémica, música y espectáculo es, sin duda, la receta perfecta para mantener al público enganchado. Nebulossa lo sabe, lo explota y lo domina. Porque, al final, lo importante no es si la discusión fue real o fingida, sino que todos estamos hablando de ello. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es el verdadero triunfo.