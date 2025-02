Carlos Mazón: "Con el ejemplo de los galardonados en esta gala no hay desafío que no podamos superar"

"Es un honor clausurar, una vez más, esta gala de estos premios del diario INFORMACIÓN, a quien felicito por estas cuatro décadas de premios ‘Importantes’. Porque importantes, muy importantes han sido los méritos y trayectorias de las personas e instituciones reconocidas este año en sus respectivos ámbitos que no me resisto a nombrar para, por supuesto, felicitar y agradecer (...).

Todos ellos, junto a los reconocidos de las 39 ediciones anteriores de estos premios, son ejemplos de cómo ser mejores en beneficio de todos, porque toda sociedad –también la alicantina– necesita guías para seguir mejorando en todos los ámbitos.

Pero, además de guías y ejemplos como los que esta noche hemos reconocido, también es importante que toda sociedad converse consigo misma.

Una conversación que puede -y debe- ser crítica, incluso vehemente si fuera preciso, pero en todo caso serena y rigurosa, extirpando de ella el insulto, el ruido, los bulos, la llamada posverdad y las fake news, que es como se define ahora lo que siempre han sido mentiras y manipulaciones.

En esa conversación pública y cotidiana, los medios de comunicación tienen un papel esencial en estos tiempos en los que la cara oscura de las nuevas tecnologías parecen abocarnos a una sociedad cada vez más conectada pero menos informada y donde, a veces, resulta difícil distinguir lo verdadero de lo falso.

La labor de un periódico como el que nos convoca a todos en este encuentro va a ser especialmente importante en el futuro inmediato en el que esta ciudad, y esta provincia, está llamada a tener un papel capital, con el empuje y dinamismo que la caracterizan, en el desarrollo y progreso de toda la Comunitat Valenciana y, muy especialmente, en el proceso de recuperación -que ya está en marcha- de la hermana provincia de Valencia, tan herida por las riadas del pasado 29 de octubre.

La Generalitat está llevando a cabo el mayor despliegue económico y de recursos de su historia para la recuperación, que va a beneficiar no solo a la zona afectada, sino a toda la Comunitat. Y lo puede hacer -en el ámbito de sus competencias y capacidades- gracias en gran medida a que la provincia de Alicante actúa como motor de tracción.

En la gala del año pasado, hablé de proyectos esenciales para esta ciudad y esta provincia que, un año después, ya están en marcha o en funcionamiento.

Por ejemplo, ya se están ejecutando las obras de la nueva Estación Central de Alicante y con ellas la reestructuración del entorno de esta infraestructura con un presupuesto de 102 millones de euros y que ha acabado con el muro de la vergüenza bajo la plaza de los Luceros.

También está en marcha el proyecto del E-TRAM de Elche, cuyo convenio ya está listo para ser firmado y cuya primera fase conectará el polígono industrial de Carrús con la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo, a largo plazo, de extender la línea hasta el aeropuerto de El Altet, de manera que Elche tendrá el tranvía que se merece.

El año pasado me comprometí con el avance del trasvase Júcar-Vinalopó, paralizado durante años, y ya se están ejecutando obras para la nueva conducción de la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó con actuaciones por valor de 120 millones de euros para dar servicio a 14.000 agricultores.

Además, este 2025 van a comenzar las obras de reforma integral de la estación depuradora de Algorós de Elche (...).

El año pasado me comprometí con la reapertura del CICU, que ya está operativo desde el mes de octubre tras ser cerrado por el Botànic.

Ya está funcionando, tras una inversión de más de 40 millones de euros, toda la línea TRAM Benidorm-Dénia (...).

Es en el sistema universitario alicantino donde ha nacido la iniciativa de convertir en universitarios todos los hospitales de la Comunitat Valenciana (...).

Y hoy aquí renuevo mi compromiso con el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja.

Además, me gustaría anunciar algo importante, y más en presencia de uno de los premiados, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela que mi Consell ha declarado ya Bien de Interés Cultural. La Generalitat va a impulsar la creación de un Centro de Interpretación e Investigación del Regadío y del Agua en Orihuela (...).

Todas estas iniciativas y proyectos son combustible para un motor que, bajo ningún concepto, se puede parar porque Alicante nunca falla y devuelve multiplicado por diez cada euro de inversión que recibe, y eso a pesar de que esta provincia lleva tres años siendo la que menos inversión recibe en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta provincia -bien lo sabéis- ocupa el puesto 52 de 52 en inversión estatal. Y no es que esas inversiones no sean necesarias ni carezcan de justificación objetiva porque no son pocas las carencias que tiene esta provincia y que las tiene, precisamente, en dos aspectos clave para que siga manteniendo su liderazgo y, con él, su esencial aportación a la economía nacional.

La primera de ellas se refiere a las infraestructuras y, más en concreto, a la segunda pista para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, el cual, según informaba este periódico la semana pasada, ha registrado un total de 1.057.214 pasajeros este enero. Eso supone que es la primera vez que la terminal alicantina supera el millón de viajeros (...).

La segunda cuestión es lamentar, de nuevo, que no haya manera de que el Gobierno central quiera sentarse a hablar -de manera seria, rigurosa y con los avales técnicos y científicos sobre la mesa- sobre el agua más allá de aplicar recorte tras recorte al trasvase Tajo-Segura (26 llevamos ya) sin más criterio que el ideológico.

Y seguiré reivindicando que Pedro Sánchez cumpla la palabra que me dio en persona para iniciar los trámites para que la Dama de Elche vuelva a casa (...).

Porque, además de reivindicar, desde la Generalitat vamos a seguir cumpliendo con la provincia de Alicante con nuevos proyectos e iniciativas.

Y lo hago convencido de que, con el ejemplo de los galardonados en esta gala, no hay desafío que no podamos superar de la misma manera que, cada mañana, estoy convencido de que el diario INFORMACIÓN dará cuenta de cada logro alcanzado y cada problema resuelto, y articular así la necesaria conversación pública".