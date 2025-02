Algunos de los invitados del año pasado a esta gala se quejaban de la cantidad de gente que abarrotaba el ADDA y dudaban si volver este año. ¡Ni uno de ellos ha faltado! "No puede uno ni moverse", decían. Pues aquí estaban, sin moverse, pero saludando a unos y otros.

Mercedes Ortiz, secretaria técnica del Colegio de Economistas, y Asun Martínez, coordinadora del Ayuntamiento de Alicante.

No cabía un alfiler. Desde las seis de la tarde cientos de personas se daban cita en la puerta del ADDA para asegurarse que tenían su sitio asignado. Dos mil inscritos para 1.200 plazas. Peticiones de última hora… "¡A ver si me consigues dos entradas!". Mariluz (¡tienes el cielo ganado!) sabrá la de cambios, anulaciones (pocas) y nuevas reservas que habrá tenido en esta semana. Nadie se quiere perder el acontecimiento con mayor convocatoria de los que se celebran en la provincia. Todos los sectores sociales, económicos, políticos, deportivos, festeros o militares representados. ¿A quién nombrar?

Animado grupo entre los que se encuentran Eva Miñano, los hermanos Benavent y Pepe Ferrer, entre otros.

La idea era celebrar los cuarenta años de los premios "Importantes" a lo grande y no es que haya sido así, ¡es que han echado la casa por la ventana! Me imagino a Ángel Angulo, gerente del periódico, con la calculadora en la mano haciendo números (¡en secreto diré que su mujer me comentó que llevaba una semana que no se le podía ni toser!).

Ramón Alonso (Coca-Cola) y Jesús Navarro (Carmencita).

La organización, perfecta. El sitting (lo que de toda la vida es colocar a la gente en un asiento) funcionó estupendamente. La casualidad me hizo que pudiera charlar con Pedro Heredia, vicepresidente del Hércules, sobre la sentencia de Rubiales y compartir confidencias con mi amiga Gloria Navarro.

María José Anguita y Gabriela Córdoba, de ARA.

La gala, presentada por Alejandro J. Fuentes (smoking) y Lydia Ferrándiz (vestido metalizado largo sin mangas), comenzó con el Himno de la Comunidad Valenciana en honor a los damnificados por la dana. Piel de gallina. A continuación, un vídeo de los premios en una pantalla kilométrica curvada que parecía de tres dimensiones.

¡La casa por la ventana!

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, tuvo unas palabras para hacer un recorrido por los premiados de estos cuarenta años y se proyectaron imágenes de esas galas… Algunos de los protagonistas de la historia de Alicante de estas últimas cuatro décadas… ¡tenían hasta pelo! Qué crueles son las fotos de años atrás.

Respecto a los looks de los invitados, no hay mucho que destacar. Los hombres de azul marino o gris, la mayoría. Por favor, que los asesores de los políticos digan que las mangas de las chaquetas no pueden cubrir la mano, que tienen que estar un poco más cortas... ¡No doy nombres, que luego se me enfadan!

Las invitadas, tampoco mucha variedad. Algún vestido largo, alguna espalda al aire, pocas transparencias, algunas lentejuelas, bolsos de cierto tamaño con zapatos para cambiarse. De blanco, la rectora de la UA, Amparo Navarro, (que recibió una de las menciones. ¡Una alegría después de la racha que lleva!), y la directora del aeropuerto, Laura Navarro. La premiada Yolanda Bustos y la ministra Diana Morant coincidieron en los colores, negro y beige, pero en estilos muy diferentes.

Espectacular el cierre de la gala tras las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Sin más ni más, salen un montón de músicos y empiezan a interpretar el "Himno de la Alegría" de Beethoven, y, de pronto, se levantan todos los de la primera fila del anfiteatro y se ponen a cantar… ¡Piel doble de gallina! Colaboraron coros de varios puntos de la provincia. Habían anunciado desde la organización un fin de fiesta especial, pero fue ¡absolutamente espectacular!

Pero el rey de la noche fue el photocall, de tamaño inmenso para que los fotógrafos pudieran hacer instantáneas a dos o tres grupos al mismo tiempo. ¡Que luego queremos vernos todos en el especial!

En ese ir y venir por el hall, te cruzas tres veces con la misma persona (encantada de hacerlo con amigos como Salva Ivorra, Pedro Picatoste, Antonio Arias, Susana de Juan, Imna Sala o Francisco Lorenzo, entre muchísimos más) y a otras que es imposible ver y a las que mandas recuerdos en un WhatsApp al día siguiente. También vi a Armando Sala, que no se pierde una y que reconocía que el cuerpo le pedía no parar… ¡Pues que no te falten actos a los que asistir, amigo!

Para terminar. Cuarenta años en los que el periodismo se convierte en el protagonista de la historia de Alicante. ¡A por los cuarenta siguientes!