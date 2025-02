Chocolates Valor: «Nos centramos en ganar día a día la confianza y fidelidad de los clientes»

Fue Valeriano López Lloret el que fundó la empresa como tal en 1881, si bien la familia ya trabajaba en la elaboración de chocolate desde varias décadas antes. La comercialización se realizaba en los inicios directamente a los consumidores, pero fue a partir del primer tercio del siglo XX cuando ya se canalizó directamente hacia los comercios, motivo por el que la firma adquirió su primer vehículo a motor para el reparto, una camioneta Chevrolet con capacidad para 1.500 kilos de chocolate, con la que reemplazaba al carro tradicional tirado por caballos. Un paso adelante que no hacía sino anticipar la política que se instaló desde entonces en la compañía, que no es otra que dar el mejor servicio, acercando el producto a los clientes. Fruto de ello fue la apertura en 1984 de su primera chocolatería, como no podía ser de otra forma, en el propio municipio vilero, abriendo camino a la que se convertiría en la primera franquicia mundial de este tipo de negocios.

En la actualidad, 40 años después, Chocolates Valor ya dispone de 35 chocolaterías en todo el territorio nacional, la última de ellas inaugurada este mismo mes de febrero en Cuenca, justo poco después de que en fechas navideñas hicieran lo propio con otro local en el centro comercial Xanadú, de Madrid. Ahora bien, la apuesta puede ir más allá, incluso desde el plano de la internacionalización. «Todavía no hemos dado el paso, aunque no lo descartamos. Vamos poco a poco y aún tenemos mucho camino por delante», señala Pedro López, presidente ejecutivo de la firma.

Sería, en cualquier caso, un paso consecuente con la política de expansión exterior que está llevando a cabo la compañía, la cual experimentó un impulso destacado con la adquisición, en 2021, de Chocolates Imperial, lo que permitió extender la producción a Portugal. «Exportamos a 60 países de todo el mundo, con especial enfoque a América, tanto en el norte como en el sur, donde seguimos ampliando nuestra presencia», indica López.

Con una facturación de 165 millones de euros, el presidente ejecutivo de Chocolates Valor resalta que «estamos en un momento de mucho esfuerzo, con los precios de las materias primas por las nubes y unos competidores muy buenos». En cualquier caso, añade, «tenemos toda la ilusión del mundo. Nuestro objetivo es seguir creciendo, explorar nuevos mercados y canales y, sobre todo, continuar siendo una love brand. Nos centramos en ganar día a día la confianza y fidelidad de nuestros clientes, que es lo que realmente nos da sentido».

Con relación al premio «Importante», no duda en señalar que «tiene un significado especial para nosotros, porque lo vinculamos a nuestro diario INFORMACIÓN, el gran altavoz de Alicante. Además, también tiene un valor emocional profundo, porque ya le fue otorgado a nuestro padre, Pedro López Mayor. Su ejemplo e ilusión siguen guiándonos en todo momento».